Convegno nazionale Società Italiana di Statistica. Bucci: “Genova e la Liguria sempre più leader nella gestione dei dati”

Genova. “La statistica è uno strumento fondamentale anche nella pubblica amministrazione, perché permette di gestire e interpretare grandi volumi di dati in modo efficace. Grazie a database, datalayer e sistemi avanzati, possiamo raccogliere informazioni utili a supportare le decisioni pubbliche. Settori come sanità e politiche occupazionali richiedono dati strutturati e aggiornati, solo così possiamo lavorare per migliorare la qualità della vita dei cittadini. A Genova, ad esempio, l’Istituto Italiano di Tecnologia, insieme all’Università, lavora su dati sanitari per sviluppare nuove terapie e approcci innovativi. Ringrazio l’Università di Genova per aver organizzato questo evento, che porta in città oltre 500 esperti di statistica e ricerca”.

Queste le parole del presidente della Regione Liguria Marco Bucci in apertura della tavola rotonda “Ricerca statistica, intelligenza artificiale e tutela dei dati: un equilibrio da trovare”, evento inaugurale del Convegno nazionale della Società Italiana di Statistica sul tema “Statistics for innovation”, organizzato a Genova dall’Università di Genova.