Sul bus senza biglietto, prende per il collo il controllore: “Situazione sempre più preoccupante”

Genova. Ancora un’aggressione ai danni di un controllore Amt, ancora una volta sulla linea 1. È successo la notte scorsa intorno alle 22, all’altezza di Multedo.

L’autobus viaggiava in direzione Genova quando il controllore, un uomo di 51 anni, è salito a bordo e a chiesto i biglietti. Un passeggero, un cittadino marocchino di 63 anni, era senza biglietto e ha reagito con violenza, insultandolo e prendendolo poi per il collo strattonandolo.

L’autobus si è immediatamente fermato ed è partita la chiamata al 112. Poco dopo sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno identificato l’aggressore. Il controllore è stato accompagnato in codice giallo in ospedale per essere visitato.

“La situazione è sempre più preoccupante – dice Roberto Piccardo, segretario Ugl Fna – Temiamo per la sicurezza dei dipendenti Amt – L’assenza di bus sempre più cronica sta esponendo ad aggressioni verbali e non solo, la rabbia dell’utenza per le corse mancate sta creando una situazione che paga chi è in strada. Gli autisti e i verificatori non si sentono al sicuro e non si sentono tutelati, sono esposti a rischi inaccettabili e non pagati, chi ha le responsabilità dovrebbe metterci la faccia, andare nei depositi e porre rimedio, non stare in ufficio”.