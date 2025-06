Consiglio comunale, Villa è la proposta per la presidenza del consiglio, Caputo capogruppo Pd

Genova. Alla fine il Pd ha scelto: il nome che proporrà per la presidenza del consiglio comunale, con il beneplacito della stessa sindaca Silvia Salis, sarà quello di Claudio Villa. Il decano di Tursi – al quarto giro in aula rossa – è stato sostenuto dalla maggioranza dem a una riunione avvenuta nel pomeriggio con il gruppo comunale Pd.

Nella stessa riunione la maggioranza del partito ha anche quagliato sulla scelta di Martina Caputo, giovane avvocata espressione della mozione Schlein e per anni al fianco di Federico Romeo al municipio Valpolcevera, la nuova capogruppo.

Una decisione tribolata – se ne discute in questi termini da quando la nomina in giunta di Davide Patrone e di una sola assessora donna Pd – che non ha mancato di lasciare scontenta una parte della galassia dem. La minoranza e la maggioranza che fa riferimento ad Armando Sanna che, di fronte alla mancanza di una rappresentanza nei ruoli chiave (la papabile per entrambi, Vittoria Canessa, è rimasta fuori dai giochi), hanno deciso di non partecipare a un’altra riunione che si è svolta nel pomeriggio, quella di tutti i gruppi di coalizione.

Riunione alla quale, però, ha fatto la sua comparsa la stessa sindaca, Silvia Salis, che ha annunciato che il suo voto sarà per la proposta maggioritaria, ossia per Claudio Villa.

Questa presa di posizione ha sbloccato anche le posizioni finora più in bilico, prima fra tutte quella di Linea Condivisa, che pur continuando a proporre Filippo Bruzzone, come nome per la presidenza (il consigliere è stato di gran lunga il più votato della Lista Salis e rappresenta un anello di congiunzione fondamentale con il mondo dei comitati) ha fatto capire di non avere intenzione di alzare barricate.

Resta un’incognita a questo punto la strategia di Avs, altra forza rimasta non del tutto soddisfatta dalle nomine in giunta. Non è escluso che i verdisinistra possano ottenere una delle due vicepresidenze del consiglio, con il nome di Massimo Romeo.

Mentre in genere, ma questo riguarda tutte le forze della coalizione, a questo punto le dinamiche di compensazione potranno spostarsi sugli assessorati nei municipi.

Caputo capogruppo Pd: “La scelta di una giovane donna, orizzonte chiaro”

“Una scelta coerente, che conferma il percorso di rinnovamento e rilancio di un Partito Democratico che a Genova ha saputo essere al centro di un laboratorio nazionale, con una modalità radicale nei contenuti e inclusiva nell’agire. Alla nuova capogruppo spetterà il compito di guidare in Sala Rossa un partito che ha avuto la capacità di cambiare sé stesso, prima di proporsi al governo della città, e che oggi deve dimostrarsi all’altezza delle aspettative.

Si apre una nuova fase. E a guidare il principale partito della sinistra a Palazzo Tursi sarà una donna. Un fatto che assume ancora più rilevanza in questa nuova pagina che stiamo scrivendo con Silvia Salis e una Giunta a prevalenza femminile. Non è una questione di quote, ma di visione: una Genova che cambia davvero è una Genova che dà spazio a tutte e tutti”, dichiara Simone D’Angelo, segretario metropolitano del Pd.

“Ringrazio le mie colleghe e i colleghi e tutto il Partito Democratico per avermi eletta capogruppo. Accetto questo incarico con onore e senso di responsabilità, con la consapevolezza che oggi si certifica il grande lavoro fatto dal Partito Democratico negli ultimi anni che ha saputo evolversi ed essere oggi al governo della città. Non solo, oggi, con la scelta di una giovane donna come capogruppo diamo un orizzonte chiaro all’impegno del Partito Democratico. Insieme al gruppo e alla comunità del Partito Democratico, lavoreremo per essere promotori del cambiamento che la città ha chiesto, sapendo che lavoro di squadra, serietà e uno sguardo che punta lontano saranno le chiavi per il futuro di Genova”, aggiunge la nuova capogruppo del Pd a Palazzo Tursi.

Canessa: “Non valorizzata pluralità che ha reso forte il Pd”

In serata anche una nota di Vittoria Canessa Cerchi: “Non posso nascondere il dispiacere per il fatto che il lavoro fatto in questi anni, nel partito e nel gruppo, non sia stato riconosciuto. È un impegno che ho portato avanti con serietà e passione, insieme a tante e tanti. Dispiace anche che non venga valorizzata quella pluralità che ha sempre reso il Pd forte e capace di parlare a tutta la città, fino a farne oggi il primo partito. Detto questo, come sempre, ci rimbocchiamo le maniche e ci mettiamo a lavorare a pancia a terra in consiglio, con l’obiettivo di fare il meglio possibile per la nostra città”.