Comune di Genova, aperte le iscrizioni ai campi scuola formativi per bambini sulla protezione civile

Genova. Torna anche quest’anno l’appuntamento con i campi scuola “Anch’io sono la Protezione civile“, che si terranno a Forte Begato in due settimane distinte: dal 29 al 5 luglio e dal 13 al 19 dello stesso mese.

Il progetto, avviato dal Dipartimento di Protezione civile, ha scopo formativo ed è articolato su più livelli. Indirizzato ai ragazzi e le ragazze tra i 10 e i 13 ha lo scopo di favorire la conoscenza delle attività di Protezione Civile, sviluppare una sensibilità circa lo stato dell’ambiente e del territorio e far loro acquisire una cultura volta alla prevenzione dei rischi anche attraverso la diffusione dei piani di protezione civile locali.

Oltre ai bambini e alle bambine – il limite è di 30 partecipanti a settimana – saranno presenti volontari appositamente formati per la gestione del campo.

Nelle varie giornate del campo è prevista la partecipazione di invitati esterni appartenenti ad associazioni di volontariato o ad altri enti, per svolgere attività specifiche e dimostrazioni.

«I campi “Anch’io sono Protezione civile” – dice l’assessore alla Protezione Civile Massimo Ferrante – offrono ai ragazzi un’esperienza unica e importante di crescita sociale e personale che potrà aiutarli in futuro a essere cittadini attivi e consapevoli. Attraverso le attività che i volontari e le volontarie proporranno, infatti, avranno l’occasione di imparare cos’è la Protezione civile, cosa fa, da chi è composta e i valori di solidarietà, collaborazione e condivisione che porta con sé. Ci sarà la possibilità di imparare divertendosi, in un contesto speciale come quello di Forte Begato, immerso in quella stessa natura che fin da piccoli occorre imparare a rispettare».

In ogni settimana, infatti, i ragazzi avranno l’opportunità di conoscere a fondo il Sistema di Protezione Civile attraverso attività giornaliere, dimostrazioni pratiche che si svolgeranno presso Forte Begato e in esterna. Sono infatti previste visite guidate presso le sedi dei vari enti che fanno parte di tale sistema come la Sala Operativa VVF, Sala Operativa regionale di Protezione Civile, Centrale Operativa di Polizia Locale e Sala Emergenze di Protezione Civile.

Verranno inoltre organizzate attività ludico-educative e teoriche per imparare le buone pratiche di Protezione Civile.

I volontari, formati appositamente per il campo scuola, saranno presenti h24 per l’organizzazione, la logistica, lo svolgimento delle attività ed il supporto educativo.

È richiesto un contributo per partecipante di euro 50, finalizzato alla copertura assicurativa.