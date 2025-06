Comunali, gli eletti nel Municipio Valpolcevera: presidente e consiglieri

Genova. In attesa di capire la composizione della giunta della nuova sindaca Silvia Salis, si delineano anche i nuovi equilibri all’interno dei vari consigli municipali via via che emergono gli eletti nei municipi di Genova.

Come noto, all’esito delle elezioni comunali ben sette sono andati alla coalizione di centrosinistra contro i due rimasti al centrodestra (nel Levante e nel Medio Levante sono stati riconfermati Federico Bogliolo e Anna Palmieri).

Nei restanti Municipi sono stati invece eletti (o riconfermati) candidati di centrosinistra: nel Municipio III Bassa Valbisagno ha vinto Fabrizio Ivaldi, in Media Valbisagno Lorenzo Passadore, il Municipio Ponente è andato a Matteo Frulio, il Medio Ponente a Fabio Ceraudo, la Valpolcevera a Michele Versace, il Centro Est a Simona Cosso e il Centro Ovest a Michele Colnaghi.

Eletti municipi Genova: presidente e consiglieri Municipio Valpolcevera

In Valpolcevera Michele Versace, in particolare, è stato eletto, superando con quasi il 60% delle preferenze Giorgia Mannu, candidata del centrodestra. La coalizione di maggioranza avrà 16 seggi, l’opposizione nove.

Dei 16 di maggioranza, otto saranno occupati da candidati del Pd, tre da candidati della lista Salis Sindaca, tre da candidati del Movimento 5 Stelle (uno è occupato dal presidente Colnaghi), due da candidati di Avs.

Per l’opposizione, invece, i seggi saranno così suddivisi: tre alla lista Piciocchi Sindaco Vince Genova, due a Fratelli d’Italia, uno alla lista Orgoglio Genova e due alla Lega, più il seggio per il candidato sconfitto Davide Rossi.

Il nuovo consiglio comunale del Municipio Valpolcevera sarà dunque così composto:

Maggioranza:

Romairone Stefano (Pd)

Briata G.Luca (Pd)

Gimondo Carlo (Pd)

Vagge Caterina (Pd)

Puggioni Davide (Pd)

Trio Clara (Pd)

Santangelo Alessandra (Pd)

Sanfilippo Walter (Lista Versace Presidente)

Sorriva Debora (Lista Versace Presidente)

Femia Simone (Lista Versace Presidente)

Briganti Marco (M5s)

Bardhi Orlando (Lista Salis)

Fratia Salvatore (Lista Salis)

Del Quarto Alessio (Lista Salis)

Di Bernardo Carlo (Avs)

Opposizione: