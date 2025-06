A10 in tilt per il controesodo: 16km di code in direzione Genova, situazione critica tra Spotorno e Celle

Savona. Giornata molto difficile, a partire già dalle prime ore del mattino, sulle autostrade liguri, con code chilometriche. Probabilmente complici i rientri, al momento la situazione maggiormente critica si registra tra Spotorno e Celle Ligure, con ben 12km di coda in direzione Genova.

Problemi importanti al traffico anche tra Savona e Albisola, sempre in direzione Genova, con altri 4km di coda. Infine, si segnala anche coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova, sempre per traffico intenso.

Traffico intenso anche sulla viabilità urbana: dopo alcune decine di minuti di congestionamento questa mattina in sopraelevata direzione Foce, al momento si registrano intasamenti nei pressi del casello di Pra’ e in via Cantore in direzione di Cornigliano.

Articolo in aggiornamento