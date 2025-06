Città Metropolitana, Silvia Salis assegna le deleghe ai consiglieri metropolitani

Genova. La Sindaca Metropolitana Silvia Salis ha comunicato oggi l’assegnazione delle deleghe ai Consiglieri metropolitani per il periodo di transizione che accompagnerà l’Ente fino alle prossime elezioni metropolitane di secondo livello, previste in autunno.

Si tratta di una scelta ponderata e improntata alla piena operatività dell’Ente, in un momento in cui è fondamentale garantire continuità, capacità decisionale e un dialogo costante con i territori. Per questo motivo, la Sindaca ha voluto valorizzare l’esperienza e le competenze maturate da alcuni Consiglieri metropolitani nel precedente mandato, assegnando loro responsabilità su materie strategiche e delicate, nella consapevolezza che proprio questa continuità rappresenti oggi un valore aggiunto per assicurare risposte efficaci e tempestive alle istanze dei Comuni.

“Una decisione che segna, in questa delicata fase, un forte distacco da logiche partitiche o di appartenenza – ha dichiarato Silvia Salis – le deleghe sono state attribuite con un approccio orientato esclusivamente a garantire il buon funzionamento dell’Ente, alla qualità del servizio ai cittadini e alla capacità operativa della squadra di governo metropolitano. A tutti i Consiglieri va un sentito ringraziamento per aver accettato l’impegno in questa fase transitoria, mettendo a disposizione, a titolo assolutamente gratuito, tempo, risorse e conoscenze per contribuire al buon governo della Città Metropolitana.” ha concluso la Sindaca.

Le deleghe assegnate sono le seguenti:

Simone Franceschi (Sindaco del Comune di Vobbia)

➤ Vicesindaco Metropolitano e Consigliere delegato a: Servizio Idrico Integrato e Viabilità

Stefano Damonte (Vice Sindaco del Comune di Cogoleto)

➤ Consigliere delegato a: Bilancio e Patrimonio, Società Partecipate, Organizzazione

Laura Repetto (Assessora del Comune di Busalla)

➤ Consigliera delegata a: Edilizia scolastica, Scuola e Istruzione

Claudio Garbarino (Consigliere del Comune di Torriglia)

➤ Consigliere delegato a: Mobilità e Trasporto Pubblico Locale

Gabriele Reggiardo (Sindaco del Comune di Casella)

➤ Consigliere delegato a: Ciclo dei Rifiuti, Ambiente e Transizione ecologica

Maria Grazia Grondona (Assessora del Comune di Mignanego)

➤ Consigliera delegata a: Relazioni Istituzionali, Comunicazione e Assistenza ai Comuni

È stato fissato per il 21 luglio un primo incontro operativo con i Comuni del Levante interessati alla risoluzione delle criticità relative alla depurazione delle acque, a seguito della recente sentenza sull’area della Colmata a Chiavari. La Città Metropolitana intende farsi promotrice di un confronto costruttivo tra tutte le amministrazioni comunali coinvolte, con l’obiettivo di individuare rapidamente soluzioni alternative che siano efficaci, rispettose dell’ambiente e pienamente conformi al quadro normativo vigente.

Inoltre, nella giornata del 23 luglio, oltre alla seduta del Consiglio Metropolitano, si terrà anche la convocazione della Conferenza Metropolitana: un primo momento di confronto tra la Sindaca Silvia Salis e i Sindaci dei Comuni del territorio, finalizzato a consolidare il dialogo istituzionale e a condividere priorità e strategie per i prossimi mesi.