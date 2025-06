La Città Metropolitana cerca quattro funzionari: come fare domanda

Genova. La Città Metropolitana di Genova cerca quattro funzionari tecnici con competenze in lavori pubblici, edilizia e urbanistica.

La candidature per il concorso pubblico possono essere inviate fino alle ore 13 del 20 giugno: i quattro selezionati avranno un contratto a tempo pieno e indeterminato.

La ricerca è riservata a chi ha una laurea tecnica, l’abilitazione professionale ed è interessato a lavorare nell’ambito della progettazione e dei lavori pubblici.

I requisiti per partecipare sono una laurea magistrale in architettura o ingegneria (civile, edile, sistemi edilizi), l’abilitazione alla professione, la patente B e conoscenze approfondite in sicurezza, normativa tecnica, manutenzione e software di progettazione. A questo link tutte le informazioni.