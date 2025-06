Ciclista cade sulla strada della Guardia, trasportata al San Martino con l’elicottero

Ceranesi. Si è alzato in volo l’elicottero dei vigili del fuoco stamattina per soccorrere una ciclista di 21 anni rimasta coinvolta in un incidente autonomo sulla strada che porta alla Madonna della Guardia, nel comune di Ceranesi.

Intorno alle 11.30 la giovane è scivolata ed è finita rovinosamente contro una ringhiera.

Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Ceranesi che le ha prestato i primi soccorsi, ma date anche le difficoltà logistiche legate al Giro dell’Appennino, che oggi interessa la viabilità della Valpolcevera, il 118 ha allertato l’elisoccorso Drago dei vigili del fuoco.

La 21enne, che aveva riportato un trauma toracico, è stata così trasportata per via aerea all’ospedale San Martino di Genova.