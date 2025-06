Chiusura gallerie, operativo per i mezzi di soccorso l’accesso all’autostrada A12 da Moneglia

Genova. È operativo l’accesso sull’autostrada A12 da Moneglia, in località Tessi, per garantire una maggiore tempestività di intervento ai mezzi di soccorso a fronte della chiusura delle gallerie stradali tra Moneglia e Sestri Levante.

“È una promessa mantenuta, un ulteriore importante tassello dell’impegno che Regione Liguria con il presidente Marco Bucci ha messo in campo al fianco dei sindaci per affrontare il più rapidamente possibile la criticità determinata dalla chiusura delle gallerie da fine marzo – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone – Voglio ringraziare Concessioni del Tirreno per la rapidità e l’efficacia con cui i tecnici sono intervenuti per realizzare questo ingresso e ovviamente il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il prezioso supporto”

“Questo ingresso autostradale – ricorda l’assessore – è riservato esclusivamente ai mezzi di soccorso sanitario che, in caso di emergenza, abbiano necessità di raggiungere rapidamente l’ospedale di Lavagna: la sua operatività viene gestita grazie al protocollo siglato con la Prefettura, insieme alla polizia stradale”.

Proseguono intanto i lavori appena avviati dal Comune di Moneglia per la prima messa in sicurezza urgente delle gallerie Vallegrande – Della Secca – Lemeglio: l’intervento è finanziato da Regione Liguria per 1.161.850 euro, che si affiancano ai fondi (262.200 euro) destinati al Comune di Sestri Levante per i lavori sulla galleria detta ‘Asseu’ per un investimento complessivo di 1.424.050 euro dal Fondo Strategico regionale.