Chiavari, Villa Rocca riapre al pubblica: sabato e domenica festa e visite guidate

Chiavari. Dopo un importante intervento di riqualificazione, il Parco di Villa Rocca riapre al pubblico con una festa lunga due giorni. Sabato 7 e domenica 8 giugno, Chiavari celebra la rinascita del suo cuore verde con un fitto programma di eventi tra visite guidate, laboratori per bambini, spettacoli, musica e benessere all’aria aperta.

Un ritorno in grande stile per uno dei luoghi simbolo della città che, grazie ad un finanziamento da 2 milioni di euro del PNRR, è stato restaurato. Nuovi percorsi, sistemazione degli elementi storici, arricchimento botanico con piante esotiche e mediterranee, e tecnologie immersive rendono il parco un’esperienza da vivere con tutti i sensi. A renderlo ancora più accessibile: audioguide, QRcode, totem multimediali e percorsi inclusivi.

Un parco verticale da 20mila mq, a pochi passi da piazza Matteotti, che torna ad essere protagonista: dai sentieri tra le roccaglie al laghetto delle ninfee, dal Tempietto Pompeiano alla scenografica scalinata liberty. E ora, grazie ad un nuovo ingresso da piazza Verdi, è ancora più connesso con la città.

«Un patrimonio restituito ai chiavaresi e a chi vorrà scoprirlo – spiega il sindaco Federico Messuti – Un investimento che parla di cultura, identità e futuro. La riapertura del Parco di Villa Rocca è molto più di un semplice intervento sul verde urbano: è il cuore di un progetto culturale più ampio, a cui teniamo particolarmente. Da Palazzo Rocca all’antica Farmacia dei Frati, dall’arena all’aperto all’Auditorium San Francesco. Un vero centro culturale diffuso, pensato per essere vissuto ogni giorno da famiglie, scuole, cittadini e turisti».

L’inaugurazione è prevista sabato 7 giugno alle 17.30, con il taglio del nastro, musica a cura della Filarmonica Città di Chiavari, Coro Mani Bianche di Chiavari e visite guidate. Mentre domenica 8 giugno il Parco di Villa Rocca si anima con un’intera giornata di eventi per tutte le età, a partire dalle 10 sino alle 19.30: trekking urbano, visite guidate, laboratori creativi per bambini, momenti di benessere, musica e yoga al tramonto, per celebrare insieme la rinascita di uno dei luoghi più amati di Chiavari.

Il 7 e l’8 giugno l’accesso al parco sarà gratuito, ed ogni visitatore potrà visitarlo in autonomia. Tutte le attività in programma durante nel weekend di apertura sono gratuite. Già sold out le visite guidate, pilates e yoga. Restano ancora alcuni posti per il trekking urbano, per prenotazioni scrivere alla mail parcovillarocca@gmail.com.

Il programma completo è disponibile su www.chiavariturismo.it.