A Chiavari riapre la “Spiaggia per Tutti”, tra inclusione e accessibilità

Chiavari. Al via sabato mattina la stagione balneare della “Spiaggia per Tutti”, il progetto dedicato all’inclusione sociale e all’accessibilità a Chiavari.

Alla cerimonia hanno partecipato le autorità cittadine, i rappresentanti delle realtà partner – Anffas Tigullio Est e Il Villaggio del Ragazzo – e il personale operativo che, anche per quest’estate, garantirà assistenza quotidiana a utenti e famiglie.

La spiaggia, situata accanto al porto turistico di Chiavari, sarà aperta tutti i giorni dalle 9:30 alle 18:30 fino al 14 settembre, offrendo gratuitamente servizi pensati per garantire comfort, sicurezza e piena fruibilità del mare alle persone con disabilità. L’accesso è libero, è consigliata la prenotazione per i gruppi contattando il numero telefonico 348-6197770 o inviando una mail a laspiaggiapertutti.chiavari@gmail.com.

La struttura è dotata di piazzole attrezzate con ombrelloni e lettini, spogliatoi e docce dedicate, servizi igienici accessibili, ausili per la balneazione, pedane per l’accesso facilitato, personale qualificato sempre presente per l’accoglienza e il supporto.

“La stagione estiva si apre così sotto il segno dell’inclusione, confermando Chiavari come un modello virtuoso e accogliente. La Spiaggia per Tutti è una delle realtà più avanzate nel comprensorio sul fronte dell’accessibilità al mare. Chiavari ha scelto di continuare a investire in questo servizio, garantendo un’estate davvero per tutti, senza barriere”; dice il vicesindaco Michela Canepa, presente all’inaugurazione insieme al sindaco Federico Messuti, al presidente del Consiglio Comunale Antonio Segalerba e all’assessore Alessandra Ferrara.

“Ogni anno registriamo una partecipazione crescente, anche da fuori regione e dall’estero. Gli utenti sono soddisfatti dei servizi offerti e della vicinanza con il centro storico – aggiunge la coordinatrice del servizio per il Villaggio del Ragazzo, Stefania Vagnozzi – Il progetto, giunto alla sua decima edizione, riscuote molto successo. Abbiamo già numerose prenotazioni per quest’estate, da singole famiglie a gruppi anche di 40 persone provenienti da fuori regione”.