Chiavari, San Pier di Canne in festa: torna la sagra con musica, cultura ed eventi religiosi

Chiavari. Anche quest’anno la parrocchia di San Pier di Canne a Chiavari si riunisce ed invita tutte e tutti a festeggiare il proprio patrono, San Pietro Apostolo. Oltre ai momenti celebrativi non mancheranno numerosi eventi di contorno, proposti al quartiere e non solo per il desiderio di festeggiare e riscoprire la gioia di essere parte di una comunità.

L’evento sociale a cui tanti volontari stanno lavorando è la sagra “San Pietro in Festa”, che l’anno scorso ha visto la partecipazione più di 600 persone e che si terrà con il patrocinio del Comune di Chiavari sabato 28 Giugno dalle 19.30 al campo Agricola, in collaborazione con l’Acli “G. Mariani”.

Musica dal vivo con “Gli Apparecchi Acustici”, buon cibo (tra cui l’ormai famoso minestrone de San Pê), una ricca pesca di beneficenza e tanto altro accoglieranno chi sceglierà di passare una serata in compagnia e di festa nella sera della vigilia della solennità patronale. Il ricavato della serata sarà devoluto a sostegno delle attività promosse per i giovani e i bambini dalla parrocchia, che quest’anno, oltre al programma di incontri ed esperienze a carattere formativo per i giovani curato da otto volontari animatori, ha visto la nascita dell’oratorio “Sabatilandia” – con la partecipazione di famiglie provenienti da fuori Chiavari – e si appresta con l’associazione “Amici di San Pier di Canne OdV” a far ripartire il prossimo Ottobre nei locali parrocchiali il loro “Doposcuola di Quartiere”, attualmente ospitato nella struttura delle Gianelline a Monte.

Il programma delle feste patronali è costellato di altri eventi: oltre alle messe celebrate nei quartieri per agevolare la presenza delle persone soprattutto anziane, mercoledì sera 25 giugno alle 21.15 presso la chiesa di San Pietro si terrà il concerto “In attesa del Sublime – aspettando la Messa di Mozart” con la partecipazione dei fiati dell’Orchestra “La Superba”. L’evento è ad ingresso libero promosso nel contesto del “Chiavari Musica Festival 2025”, in attesa del concerto “Grande Messa per la Madonna dell’Orto” in programma il 2 luglio.

Giovedì 26 Giugno alle 21 in chiesa a San Pietro la prima edizione della “Lectio Petri”, momento spirituale di ascolto e meditazione sulla figura di San Pietro, guidati da don Paolo Bacigalupo, Vicario foraneo e Parroco di San Giovanni Battista a Chiavari.

Venerdì 27 Giugno alle ore 21 sul sagrato della chiesa di San Pietro si terrà la Commedia in dialetto “In-na bella famiggia” a cura della celebre compagnia teatrale de “I Ruspanti”.

Domenica 29 Giugno, giorno della Solennità, dopo la Messa Solenne delle ore 20.45 seguirà la processione per le vie del Quartiere, presieduta da don Daniele Beronio, parroco di Borzonasca ed originario di San Pier di Canne. Durante la serata ritornerà a suonare l’antico organo della chiesa parrocchiale. Al termine ci sarà l’estrazione dei premi della mitica Lotteria e la prima edizione pubblica della “Torta di San Pietro”, dolce tradizionale preparato per la festa e distribuito ai presenti.