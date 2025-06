Chiavari, inaugurato il restyling dell’antica farmacia dei Frati: “Un nuovo polo culturale per la città”

Chiavari. È stato inaugurato oggi, dall’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola e dal sindaco Federico Messuti, il restyling dell’antica farmacia dei Frati di Chiavari.​ 270mila euro il contributo stanziato dalla Regione Liguria, su 300mila complessivi,​ per questo intervento di rigenerazione urbana che ha visto la totale riqualificazione dello storico immobile, con nuovo impianto di illuminazione, riscaldamento e pavimentazione, e dei suoi affreschi. L’obiettivo è ora quello di rendere il luogo un nuovo polo culturale da adibire a sede di mostre ed esposizioni.

“Un intervento di pregio che si inserisce, alla perfezione, in un più ampio progetto culturale che il Comune di Chiavari, grazie al contributo della Regione Liguria, sta portando avanti – dice l’assessore regionale Marco Scajola-. Ridiamo vita a un edificio storico dal grande valore seguendo le politiche di riuso e recupero dell’esistente che da anni abbiamo messo al centro del Programma regionale di rigenerazione urbana. Restituiremo così uno spazio di assoluto valore alla collettività in grado di fare anche da punto di attrazione per i turisti. Negli ultimi anni, nel solo Tigullio, abbiamo investito oltre 2 milioni di euro in opere di rigenerazione urbana. Cifre importanti che testimoniano l’attenzione dell’amministrazione regionale verso questo territorio”.

“Il Complesso di Capoborgo torna a vivere, grazie ad un programma di riqualificazione che abbiamo avviato per riconsegnare alla città il suo patrimonio storico e valorizzarlo al meglio. Dopo la ristrutturazione di Palazzo Rocca, del Tempietto Pompeiano, del Padiglione del Tè e la recente inaugurazione del parco botanico, oggi riapriamo le porte dell’antica Farmacia dei Frati, restaurata grazie all’impegno della Regione Liguria – spiega il sindaco Federico Messuti – Uno spazio culturale polifunzionale nel cuore del centro storico, che potrà ospitare concerti, mostre ed eventi”.