Chiavari, domenica torna il torneo benefico di Arké OdV

Chiavari. La Odv Arké, con sede nel Tigullio, che coordina dentisti volontari in tutta Italia per curare gratuitamente i sorrisi di bambini e ragazzi, organizza un torneo benefico al Tennis Club di Chiavari.

L’appuntamento, aperto a tutti, è in programma domenica 22 giugno 2025 a partire dalle ore 12 sui campi di via Preli. La formula sarà quella del doppio giallo; gadgets e rinfresco per tutti i partecipanti e si potranno acquistare i biglietti della lotteria a circuito e provare a vincere una crociera Costa.

«Per partecipare bastano entusiasmo, voglia di giocare e un sorriso pronto a scendere in campo – commenta Alessandra Crovetto, presidente di Arkè – Il nostro obiettivo è sostenere i nostri progetti e lo facciamo con lo stile che ci rappresenta: creando occasioni di incontro, divertimento e condivisione».

Il ricavato del torneo infatti contribuirà a finanziare il progetto Un Dentista per Amico che finora ha curato oltre 17.500 bambini e ragazzi a disagio socioeconomico.

Le iscrizioni sono ancora aperte: per partecipare è possibile contattare i numeri: 392 1053584 oppure 347 9602102.

La locandina dell’evento