Certosa, gattino incastrato nel cofano di un’auto: il salvataggio dei vigili del fuoco

Genova. Giornata all’insegna del soccorso animali per i vigili del fuoco di Genova, che hanno salvato un gattino incastrato in un motore e l’ormai celebre gheppio di San Lorenzo.

Il gattino è stato recuperato dal cofano di una macchina in via Cadamosto, a Certosa. Dopo la segnalazione di un residente i vigili del fuoco hanno impegnato circa due ore per riuscire a raggiungerlo, vincere la sua resistenza e portarlo in salvo.

Poco dopo è toccato al gheppio, diventato ormai un “volto noto” della zona di San Lorenzo, soccorso due volte in pochi giorni.