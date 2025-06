Cerbiatta trovata ferita a Molassana: è il secondo avvistamento di cervi tra le case della Val Bisagno

Genova. “Facciamo questo lavoro ormai da tanti anni ma le sorprese inaspettate continuano ad esserci. Oggi il primo cervo entrato al nostro Cras. Si tratta di una cerbiatta di pochi giorni, ritrovata in zona Sant’Eusebio. Purtroppo ha subito un brutto trauma a causa di una caduta da alcune fasce, riporta una doppia frattura della mandibola, un grave danno“.

Così inizia l’ultimo post su Facebook del profilo di Enpa Genova, i cui volontari da anni provano a curare gli animali selvatici (ma non solo) trovati feriti sul territorio, spesso in condizioni gravissime. Oggi, per la prima volta, un cucciolo di cervo, per la precisione una piccola cerbiatta, è stata ritrovata in una fascia ferita, probabilmente a seguito di una caduta.

“Faremo comunque il possibile per crescerla, nel frattempo abbiamo steccato il muso con una fasciatura rigida ma non siamo sicuri della buona riuscita dell’impresa – commentano i volontari dell’Enpa – una frattura alla mandibola impedisce di fatto all’animale di masticare, compromettendo la sua vita: non è garantita una perfetta guarigione e una piena ripresa della funzionalità. Per fortuna, adesso ha solo bisogno di latte e non deve ancora masticare“.

In realtà la presenza di cervi era già stata documentata in questi mesi, sempre a Sant’Eusebio, dove, un esemplare di presumibile maschio adulto, era stato fotografato a pochi metri dall’abitato. Oggi l’ulteriore conferma di una fauna selvatica sempre più ricca per i boschi della Val Bisagno.