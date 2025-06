Dal centro storico a Sestri Ponente passando per Castelletto: è boom di “cene condivise”

Genova. Dal centro storico a Sestri Ponente passando per Castelletto: aumentano i quartieri in cui residenti scelgono di ritrovarsi in strada e cenare insieme per condividere idee, visioni e progetti e stringere nuove amicizie conoscendosi meglio.

In centro storico la carica dei 5.000

A rendere famoso il “format” a Genova è la cena condivisa del centro storico, organizzata ormai da diversi anni dai sestieri di Pré, Molo e Maddalena. Diventato ormai un evento inserito nell’agenda di VisitGenoa, il sito che il Comune ha dedicato agli eventi, quest’anno è andata in scena sabato 24 maggio e centinaia di tavoli sono stati sistemati tra Canneto, Pré, piazza Banchi, via San Luca e via del Campo.

La formula è semplice: ognuno porta cibo e bevande, prende posto ai tavoli sistemati in strada e trascorre la serata a chiacchierare con il vicino di sedia, che può essere o meno un volto conosciuto. Quest’anno sono state quasi 5.000 le persone che hanno partecipato, anche non residenti nella città vecchia.

La cena condivisa sulle alture di Castelletto

Un modo per fare rete e costruire (o ricostruire) una vita di comunità, che è stato esportato anche in altri quartieri. È il caso di Castelletto, dove lo scorso 6 giugno i residenti di via Ameglia, sopra corso Firenze, si sono riuniti per trascorrere una serata insieme.

“Vogliamo incontrarci e conoscerci tra abitanti e vicini della via per creare una rete sociale e di conoscenza e sostegno reciproco. Persone anziane sole, famiglie con bambini o animali possono aiutarsi e sostenersi l’un l’altro”, hanno spiegato gli organizzatori, che hanno anche creato una pagina Facebook dedicata.

A Sestri Ponente il pranzo condiviso

Il prossimo appuntamento è invece a Sestri Ponente, in via Vado, dove il 12 giugno, a pranzo, verranno sistemati tavolini in strade e chi vorrà potrà partecipare portando il cibo: “Ti aspettiamo, porta il tuo pranzo e condividi la tavola, un’occasione per ri-trovarsi a Sestri”, si legge sulla locandina. In questo caso l’evento è promosso dal Centro Servizi Famiglia Medio Ponente e dal Comune.

La città, insomma, sembra riscoprire un desiderio di comunità venuto meno ai tempi della pandemia di Covid-19, ed è dai suoi residenti che nascono iniziative finalizzate a ricostruire un tessuto sociale spesso logorato, magari davanti a un piatto di pasta un bicchiere di vino.