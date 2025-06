Cemento liquido cade dal cantiere del Terzo Valico in via Ferri: colpite due auto e uno scooter in transito

Genova. Questo pomeriggio si è verificato un incidente in via Ferri, all’altezza di via Quartini, dove diverse decine di litri di cemento liquido sono fuoriuscite dalle lavorazioni del Terzo Valico, precipitando dal ponte ferroviario.

Il materiale ha travolti due automobili e uno scooter che transitavano in quel punto. Il materiale ha colpito l’esterno dei mezzi senza provocare, per fortuna, ferimenti. Sulla strada si sono quindi depositati diversi centimetri di cemento, obbligando la polizia locale a modificare la viabilità dell’area.

Dopo un paio d’ore di lavoro e pulizia la strada è stata ripristinata. Sul posto sono in corso accertamenti per accertare dinamica e cause dell’incidente.