Cavalli selvaggi dell’Aveto, Forza Italia si mobilita a livello nazionale: “Trovare una soluzione”

Borzonasca. I cavalli selvaggi che da tempo popolano le zone dell’Alta Val d’Aveto, della Val Sturla e della Val Graveglia continuano a generare forte preoccupazione tra i cittadini e le autorità locali. Da mesi vengono segnalati problemi di sicurezza stradale e danni provocati a orti, coltivazioni e pascoli.

Negli anni scorsi erano scattate le proteste delle associazioni animaliste perché alcuni esemplari erano stati chiusi in un recinto. Liberati in alta montagna, erano stati dotati di microchip, una sperimentazione che, secondo la giunta Toti, avrebbe dovuto essere estesa a tutta la popolazione equina. Sul caso era intervenuta anche la deputata e attivista Michela Brambilla, ex Forza Italia, oggi in Noi Moderati.

In questi giorni si è svolto un sopralluogo organizzato nel comune di Borzonasca, grazie alla disponibilità del sindaco Giuseppino Maschio e al supporto dell’agente di polizia locale Claudio Monteverde. Sul territorio si sono recati il responsabile regionale del dipartimento per la Tutela degli Animali di Forza Italia, Sergio Rapuzzi, e l’avvocata Laura Queirolo, che hanno potuto verificare direttamente la situazione nei luoghi in cui dimorano i cavalli.

“Il problema è concreto e richiede un intervento urgente e coordinato – ha dichiarato Rapuzzi –. Non si tratta solo di salvaguardare il benessere degli animali, ma anche di garantire la sicurezza dei cittadini e la protezione dell’economia agricola locale”.

A sostegno di questa causa, il consigliere regionale Carlo Bagnasco e la deputata Rita Dalla Chiesa si sono attivati per presentare due distinti atti istituzionali: uno in Consiglio Regionale della Liguria, l’altro alla Camera dei Deputati. Le due iniziative, pur autonome, condividono l’obiettivo di dare una “risposta concreta e duratura al problema dei cavalli vaganti, in collaborazione con le comunità locali”:

“Forza Italia è da sempre vicina ai territori – ha sottolineato Bagnasco – e non possiamo restare in silenzio di fronte a una criticità che coinvolge la quotidianità di tante famiglie e agricoltori”. Dalla Chiesa ha aggiunto: “È necessario portare la questione all’attenzione nazionale e trovare soluzioni rispettose sia del territorio che degli animali“.

Forza Italia “continuerà a monitorare da vicino l’evolversi della situazione, affiancando le amministrazioni comunali coinvolte e promuovendo ogni azione utile per una gestione responsabile ed efficace del fenomeno”.