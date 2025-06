Teatro Carlo Felice, confermato lo sciopero per la prima del Flauto Magico

Genova. Il prossimo 13 giugno sarà sciopero al Teatro Carlo Felice. La decisione è stata assunta dal personale, “stanco di non ricevere risposte alle rivendicazioni sulle pesanti carenze di organico e sulla condizione salariale che vede le maestranze del Teatro tra quelle con gli stipendi più bassi del Paese”.

La Slc Cgil fa sapere che “l’interlocuzione con il nuovo sovrintendente non ha dato l’esito sperato: nessuna risposta è arrivata né sugli organici, né sulla questione salariale”.

“Al Carlo Felice vengono pagati gli stipendi più bassi d’Italia – ricorda Sonia Montaldo, segretaria generale Slc Cgil Genova – abbiamo chiesto al Sovrintendente un gesto di apertura attraverso il pagamento dei ticket restaurant al personale in servizio ai Balletti di Nervi, ma non ci è stato accordato: stiamo parlando di qualche migliaio di euro, cifra irrisoria per il Teatro, ma importante per chi entra in servizio nel tardo pomeriggio e si ferma sino a tarda notte”.

In assenza di risposte la Slc Cgil ha dunque confermato lo sciopero per venerdì 13 giugno quando in cartellone è prevista la prima del Flauto Magico.