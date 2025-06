Carceri, il sottosegretario Ostellari: “Presto un provveditorato autonomo della Liguria”

Genova. Entro fine legislatura, la Liguria avrà un provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria, autonomo rispetto a Piemonte e Valle d’Aosta, a differenza di quanto avviene oggi. Lo ha annunciato, secondo quanto riportato dall’agenzia Dire, il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari, oggi a Genova al termine di una visita al carcere di Marassi.

“Oggi il provveditorato ha più regioni, Piemonte, Valle d’Aosta e la Liguria stessa. Questo, invece, è un territorio che ha bisogno di una sua specificità- sottolinea il senatore della Lega- fare questo significa investire in sicurezza, all’interno degli istituti, ma con una visione chiara del territorio e dell’esecuzione penale, sulla quale stiamo investendo molto in termini di numeri di assunzioni, in termini di strutture”.

Il nuovo provveditorato ligure aiuterà nel percorso di individuazione del nuovo carcere per la provincia di Savona e per l’eventuale progetto di spostamento del carcere genovese di Marassi, idea lanciata dal centrodestra in campagna elettorale. “Partiremo dal provveditorato per ripensare l’intera piantina che sarà in grado di dare risposte a chi qui lavora e a chi è detenuto- spiega Ostellari- la centralità sarà sicuramente quella del provveditorato, tutto il resto passa attraverso una cabina di regia che è più utile se viene fatta a livello locale. A livello locale si sa qual è l’esigenza, si sa quali sono le mancanze. Avere avere chiuso ogni presidio nel savonese è stato un errore”.

Insomma, assicura il sottosegretario, “entro la fine della legislatura, noi faremo un provveditorato anche per questa regione, così come l’avevamo annunciato e fatto per Perugia e Pescara. Un’opera completamente diversa e in controtendenza rispetto al passato, quando si erano accorpati i provveditorati. Noi, invece, intendiamo dare rispetto maggiore ai territori”.