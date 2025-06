Carceri, la Liguria è la settima in Italia per sovraffollamento e prima per numero di suicidi

Genova. Sono stati sette i detenuti che si sono tolti la vita nel carcere di Marassi nel 2024, numero che dà al capoluogo ligure, insieme con Prato, Napoli e Verona Montorio, il primato di suicidi in un anno.

Il dato è stato ribadito dal garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Doriano Saracino, che martedì è stato audito durante la commissione regionale Affari generali, istituzionali e bilancio da tutto il consiglio regionale.

Oltre a Saracino, l’audit è stato allargato agli altri tre organismi di garanzia dell’assemblea legislativa: il difensore civico Francesco Cozzi, la garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza Guia Tanda, e il garante per la tutela delle vittime di reato Andrea Campanile.

Ognuno di loro ha presentato un report, e quello di Saracino ha inevitabilmente stimolato la discussione alla luce degli ultimi episodi che si sono verificati nelle carceri genovesi, dalla rivolta scattata a Marassi in seguito a violenze su un detenuto all’evasione di due detenute in permesso lavorativo da Pontedecimo.

Fra le emergenze segnalate nella relazione di Saracino è emersa la nota carenza di spazi e il sovraffollamento nelle case circondariali, non solo di Marassi ma anche di quelle di Spezia, Chiavari e Imperia, mentre le case circondariali di Genova-Pontedecimo e Sanremo sono state definite “troppo lontane dal contesto urbano e, dunque, più difficilmente raggiungibili”.

Saracino, eletto garante dal 2022, nel 2023 ha effettuato colloqui con 371 detenuti, in diverse occasioni ripetuti nel tempo, con poco meno di 600 segnalazioni. Nel 2024 ci sono stati 55 accessi per colloqui e visite per 333 detenuti e sono emerse molte segnalazioni relative alla salute delle persone detenute.

La Liguria è terza regione per incidenza di stranieri nelle carceri, ed è la settima per sovraffollamento. Nel 2023 la posizione della Liguria per incidenza degli stranieri era la seconda, mentre non è mutato l’indicatore di sovraffollamento. Il garante ha segnalato, fra le criticità riscontrate attraverso i colloqui e le segnalazioni dei detenuti e dei loro famigliari, la qualità del vitto, la carenza di luoghi per incontrare i parenti, di formazione professionale e di opportunità lavorative e, in alcuni Comuni, è stata segnalata la difficoltà a iscriversi all’anagrafe.