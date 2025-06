Carceri, Lodi e Viscogliosi: “Presto una consulta e progetti per il reinserimento lavorativo”

Genova. “Nelle prossime settimane, come assessorato al welfare, avvieremo il percorso per andare a rifondare la consulta carcere-città, visti anche gli ultimi preoccupanti e gravi episodi che hanno coinvolto le case circondariali di Marassi e di Pontedecimo“.

A parlare è l’assessora comunale Cristina Lodi, riferendosi alla rivolta scoppiata a Marassi e all’evasione di due detenute da Pontedecimo: “A questo fine chiederemo il coinvolgimento, come in passato, di tutti i soggetti, istituzionali e non, interessati da questo tema. Come amministrazione comunale siamo pronti subito ad assumerci la responsabilità di una regia forte e condivisa per ricompattare una rete esistente che chiede sostegno e maggiore iniziativa politica, venuta a mancare in questi ultimi anni, fino a arrivare a un nuovo patto condiviso tra carcere e città. Ovviamente ci sarà un grande coinvolgimento delle figure dei garanti comunale e reegionale in materia che, in passato, non esistevano”.

A Lodi ha fatto eco Arianna Viscogliosi, assessora comunale alla Sicurezza urbana: “Il Comune di Genova si impegna a sviluppare progetti concreti di reinserimento lavorativo per le persone detenute, perché crediamo nel valore della pena come percorso di riscatto. Allo stesso tempo, chiediamo con forza al Governo di occuparsi seriamente del sistema carcerario, affrontando il sovraffollamento e garantendo condizioni di sicurezza e dignità anche all’interno degli istituti penitenziari. Le pene alternative vanno sostenute da un sistema solido, giusto e realmente funzionante: come Comune faremo di tutto perché si vada in questa direzione”