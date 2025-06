Carabinieri, a Sturla la festa per il 211esimo anniversario della fondazione dell’Arma

Genova. Ricorre oggi il 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. A Genova le celebrazioni si sono svolte in piazza De Ferrari e al Palazzo Ducale, con stand informativi sulle attività dell’Arma. Cittadini, studenti e turisti hanno potuto vedere mezzi speciali, unità cinofile e subacquee, artificieri, forestali e altre specialità. Esposte anche opere realizzate con il Liceo Artistico Klee Barabino contro la violenza di genere.

Nel pomeriggio, nella caserma “Vittorio Veneto”, si è svolta la cerimonia ufficiale con autorità civili, religiose e militari. Il Generale Claudio Lunardo ha passato in rassegna i reparti schierati, tra cui il 2° Battaglione Carabinieri e diverse specialità operative. Premiati studenti coinvolti in progetti sulla legalità.

Il Generale ha ricordato il ruolo fondamentale del Carabiniere nella società e l’importanza della Stazione come presidio di legalità. Ha sottolineato l’impegno contro violenza di genere, spaccio di droga, truffe agli anziani e altri reati. Sono state coinvolte oltre 14.000 studenti in iniziative educative.

Nell’ultimo anno il Comando Provinciale di Genova ha identificato oltre 152.000 persone e controllato 105.000 mezzi. Gestite circa 45.000 chiamate al 112. Effettuati 951 arresti e oltre 5.000 denunce, soprattutto per reati contro il patrimonio e droga. Tra le operazioni di rilievo, “2 Ottobre” contro le truffe agli anziani, gli arresti per spaccate nei negozi e omicidi. Continuano le campagne con le scuole e l’impegno contro violenze familiari e stalking. Premiati anche carabinieri distintisi in operazioni e una giovane studentessa figlia di un militare.