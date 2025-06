Campo Ligure, il sindaco contro la ‘movida’ dei giovanissimi: “Gare di moto in piena notte e scorribande”

Genova. Il sindaco di Campo Ligure insorge contro la “movida” dei più giovani. Il primo cittadino Andrea Pastorino nei giorni scorsi ha condiviso sulla pagina Facebook ufficiale del Comune un lungo sfogo relativo a una serie di episodi e atti vandalici che si sono verificati nel borgo nell’ultimo mese.

“Avrei evitato volentieri questo messaggio e cercherò di essere molto breve nella speranza che possa essere ben compreso e correttamente interpretato soprattutto dalle persone interessate – ha esordito Pastorino – Nell’ultimo mese stiamo assistendo a un aumento di casi di vandalismo in particolare nei confronti di beni pubblici e si sta assistendo ad un costante superamento dei limiti per quanto riguarda le scorribande di giovanissimi (presumibilmente provenienti anche da altri comuni) muniti di moto e di ‘apette’ soprattutto in alcune zone del paese”.

Il sindaco premette poi la “legittima e indispensabile necessità di divertimento e svago da parte dei giovani”, chiarendo però che “non deve superare quel limite oltre cui il diletto di pochi comporta un esasperato disturbo per molti. In questi giorni, in alcune situazioni, questo limite è stato ampiamente superato”. A quanto risulta infatti, oltre agli atti di vandalismo nella notte, in una via del borgo sono stati usati anche megafoni “per aumentare ulteriormente l’impatto del disturbo”. E poi strade percorse ad alta velocità e “rumorosissime corse di moto e ‘apette’”.

Il sindaco ha quindi chiesto ai carabinieri di aumentare i controlli, e annunciato che gli agenti della polizia locale a breve convocheranno alcuni ragazzi e i genitori per mostrare loro le immagini delle telecamere di sorveglianza.

“Faccio appello ai ragazzi affinché si rendano conto che esistono limiti oltre cui non si deve andare e che il rispetto degli altri e del bene comune deve essere sempre il riferimento per le nostre azioni. Mi permetto di estendere l’appello anche ai genitori affinché, nel limite del possibile, incrementino il proprio controllo soprattutto sui giovanissimi: abbiamo 14enni che sono in giro sino alle 3 di mattina con moto estremamente rumorose”.