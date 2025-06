Camogli, sabato l’inaugurazione della nuova Sala Paradiso. Anelli: “Giornata indimenticabile”

Camogli. “Per Camogli, per tutti noi, sarà una giornata indimenticabile, perché destinata a scrivere un nuovo capitolo nella storia del monastero di San Prospero. L’amministrazione comunale, in rappresentanza della comunità, è grata al priore, dom Francesco Pepe, per l’impegno e l’abnegazione mostrati nella riqualificazione della Sala Paradiso”.

Così il sindaco, Giovanni Anelli, commenta l’evento in programma sabato 14, quando è prevista l’inaugurazione della sala-teatro che fa parte del complesso dei padri benedettini olivetani, in via Romana, e che è tornata a nuova vita grazie alla volontà di dom Pepe.

“Dom Francesco ha fatto sua la volontà di dom Marco Beda Pucci, scomparso nel gennaio 2023, suo predecessore alla guida del monastero per oltre 40 anni, cui era profondamente legato – prosegue Anelli –. Ha portato avanti l’idea di recupero di un grande spazio utilizzato quando la struttura era adibita a convitto, in seguito, chiuso e parzialmente usato come parcheggio e, ora, pronto ad aprirsi ai camogliesi e agli ospiti per momenti conviviali, appuntamenti con la musica e la cultura, conferenze e congressi. La nostra amministrazione sarà sempre pronta ad appoggiare progetti come quello della Sala Paradiso”.

Un’operazione di restyling diventata realtà grazie al supporto di alcune ditte che hanno fornito gratuitamente la loro opera mentre i padri benedettini olivetani hanno sostenuto la spesa per l’acquisto dei materiali necessari.

Sabato, alle 17, l’inizio della cerimonia inaugurale, alla quale sono state invitate le istituzioni e le autorità, con la benedizione solenne impartita dall’abate generale dom Diego Maria Rosa e dall’abate dom Bernardo Gianni, presente la comunità monastica. Alle 17.30 discorso di apertura da parte delle autorità religiose e civili e intervento del professor Francesco Profumo. Alle 18.30 concerto con Ninè Ingiulla e Danilo Artale che proporranno un tributo a Fabrizio De André, alle 19.30 il buffet. La serata sarà allietata dal gruppo Legali e Illegali, condotta da Marco Sarra, presentatore e modello.