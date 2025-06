Camogli, ecco il cartellone degli eventi estivi

Camogli. Un cartellone per tutti i gusti nell’estate di Camogli, con decine di eventi dedicati a ogni età. Il sindaco Giovanni Anelli: “Proposte di intrattenimento numerose e variegate per i camogliesi e gli ospiti grazie anche alla collaborazione con le associazioni”

Sagre, concerti, spettacoli, mostre, rassegne, mercatini di artigianato, appuntamenti per chi ama la natura, iniziative dedicate ai più piccoli, gare sportive, ricorrenze religiose, eventi culturali o legati alla tradizione.

Proposte per tutti i gusti che promuovono le bellezze della città e del suo territorio. Si tratta, come sottolinea il sindaco Giovanni Anelli nella prefazione dell’opuscolo che contiene il programma, “di tante piccole e grandi occasioni per addentrarsi nell’autenticità e nella cultura popolare della nostra meravigliosa Camogli”.

Un cartellone variegato e “trasversale”, che abbraccia gli interessi di grandi e piccini (con la new entry delle serate per i giovani) e che è capace di catturare l’attenzione dei camogliesi e degli ospiti, anche stranieri.

Tornano, sempre graditi a camogliesi e ospiti, agli appuntamenti tradizionali, come le visite guidate all’abbazia Fai di San Fruttuoso con il direttore Alessandro Capretti, “Camogli, un’estate da favola”, per i bambini, festival giunto alla 6ª edizione, le feste patronali (martedì 1 e mercoledì 2 luglio al santuario Nostra Signora del Boschetto, con un ricco contenitore ludico-ricreativo e gastronomico a corollario a partire da sabato 28 giugno), i concerti di Camogli in Musica (42ª edizione), realizzati dal Gruppo Promozione Musicale, “Parole e voci sul mare” (5ª edizione), frutto della collaborazione tra il Comune e Frame-Festival della Comunicazione, con il dialogo tra Paolo Mieli e Danco Singer (direttore del Festival della Comunicazione con Rosangela Bonsignorio) come anticipo della rassegna di settembre, in carnet domenica 27 luglio sulla Terrazza Miramare (organizzano Frame con il Comune e il supporto di Fondazione Carige).

Prende tutti per la gola la Sagra della Capponadda (23ª edizione), a San Rocco, sabato 12 e domenica 13 luglio, con i Volontari del Soccorso di Ruta.

Torna anche PasseggiAmo nel passato, iniziativa di successo ideata dalla storica dell’arte Farida Simonetti con l’associazione ViviAmo Camogli, quattro visite guidate alla scoperta delle opere d’arte presenti in alcune chiese del territorio: giovedì 10 luglio alla chiesa Millenaria, venerdì 18 luglio all’oratorio Santi Prospero e Caterina, venerdì 25 luglio alla chiesa parrocchiale di San Rocco e venerdì 1° agosto alla basilica di Santa Maria Assunta.

Da venerdì 25 a domenica 27 luglio, sulla spiaggia, la festa della Croce Verde Camogliese sulla spiaggia: specialità locali in tavola e intrattenimento.

Domenica 3 agosto uno degli eventi clou dell’estate camogliese: le celebrazioni per la Stella Maris, con la processione di barche al mattino, l’accensione dei lumini alla sera e lo spettacolo del Dragun; momento magico della vigilia, sabato 2, alle 21, il concerto della Banda Città di Camogli – Giacomo Puccini.

Venerdì 29 agosto il Tributo al Cristo degli Abissi a cura del centro subacqueo mediterraneo Duilio Marcante. Sabato 30 e domenica 31 agosto, a Ruta, festa patronale di San Giovanni Martire a cura del Comitato Festeggiamenti Ruta.

Domenica 7 settembre la 7ª edizione di “Andiamo a barcheggiare!”, che riprende l’antica consuetudine di “andar per mare in modo lento”, realizzata da Comune, Società Battellieri Golfo Paradiso, gruppo U Dragun e la Banda Città di Camogli – Giacomo Puccini.

Frutto della collaborazione Comune-Frame, da giovedì 11 a domenica 14 settembre, il 12° Festival della Comunicazione, appuntamento di spicco, capace di portare a Camogli migliaia di appassionati: oltre 100 ospiti eccellenti e un fitto calendario di conferenze, laboratori, spettacoli e workshop.

Accanto agli eventi tradizionali l’Amministrazione comunale ha inserito novità e “chicche” da non perdere, grazie anche alla sinergia con le associazioni. Venerdì 4 e sabato 5 luglio, in porto, a bordo del leudo Nuovo Aiuto di Dio, performance dedicate al 100 anniversario del varo della storica imbarcazione e della composizione di Ma se ghe penso (organizzano l’associazione Amici del Leudo e il Comune, la regia è dell’artista “di casa” Stefano Quarantelli). Martedì 5 agosto, sempre su iniziativa del Comune, piazza Colombo sarà teatro del concerto “Two pianos-One Soul: Contaminazioni fra classica e jazz”, protagonisti due big del panorama pianistico: Andrea Bacchetti e Dado Moroni.

Riflettori puntati sullo sport come veicolo di promozione sociale e del territorio oltre che di benessere fisico e mentale con “Sport Act – SupPORTare”, nell’ambito del progetto Interreg Italia Francia Marittimo: da giovedì 17 a sabato 19 luglio esibizioni di atleti delle diverse discipline (ginnastica, danza, pallanuoto, sincro, scacchi, vela, sup, kayak e calciobalilla) mentre sabato 19 e domenica 20 luglio, nel mare del Golfo Paradiso, ecco “Italian Oper Water Tour Camogli”, la “traversata del Paradiso”, gara di nuoto in acque libere, a cura di SSd Glaciali A.R.L. in collaborazione con il Comune di Camogli, l’Area marina protetta di Portofino, i Battellieri del Golfo Paradiso e le associazioni.

Dedicata ai giovani la Silent Disco in cartellone sabato 30 agosto sul Rivo Giorgio.

Tutte le manifestazioni sono a ingresso libero.

La pubblicazione con il programma dettagliato, che contiene anche una mappa dei principali servizi, luoghi di interesse (dall’imbarcadero alla stazione ferroviaria, dai taxi alle Poste) e un vademecum sulle modalità di conferimento dei rifiuti secondo il progetto Camogli Sostenibile, numeri e informazioni utili è disponibile in formato cartaceo alla Pro loco, nella sede di via XX Settembre 33, aperta lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18, martedì 9-12.30 (pomeriggio chiusa) e domenica 10-12 e 17-19, e in alcuni negozi, locali e uffici.

La brochure è anche online sul sito istituzionale del Comune www.Comune.camogli.ge.it e sul portale Welcome Camogli www.welcomecamogli.it.