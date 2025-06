Calendario Serie A 2025/2026: ecco il cammino del Genoa

Parma. Sorteggio del campionato di Serie A 2025-2026. Oggi, venerdì 6 giugno, dalle 18:30 l’ormai consueta diretta per l’estrazione delle giornate.

Prima giornata in programma il 24 agosto 2025, l’ultima si gioca il 24 maggio 2026.

La Serie A si interromperà solo in occasione delle quattro soste dedicate alle Nazionali (7 settembre, 12 ottobre, 16 novembre, 29 marzo) e nel periodo natalizio si giocherà il weekend del 21 dicembre, del 28 dicembre e del 3 gennaio, oltre al turno infrasettimanale del 6 gennaio.

Confermato il calendario asimmetrico, cioè il girone d’andata non sarà uguale a quello di ritorno, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria.

I derby verranno calendarizzati in giornate diverse e non alla prima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale (giornata 9). In base al regolamento del sorteggio calendario Serie A, le società partecipanti alla Uefa Champions League non si incontrano con le Società partecipanti alla Uefa Europa League e alla Uefa Europa Conference League nelle giornate 5ª, 22ª, 26ª, 29ª, 32ª, 35ª comprese tra due turni di Competizioni Uefa “back to back”.

Girone d’andata

1ª giornata

24 agosto 2025

Genoa-Lecce

2ª giornata

31 agosto 2025

Genoa-Juventus

3ª giornata

14 settembre 2025

Como-Genoa

4ª giornata

21 settembre 2025

Bologna-Genoa

5ª giornata

28 settembre 2025

Genoa-Lazio

6ª giornata

5 ottobre 2025

Napoli-Genoa

7ª giornata

19 ottobre 2025

Genoa-Parma

8ª giornata

26 ottobre 2025

Torino-Genoa

9ª giornata

29 ottobre 2025

Genoa-Cremonese

10ª giornata

2 novembre 2025

Sassuolo-Genoa

11ª giornata

9 novembre 2025

Genoa-Giorentina

12ª giornata

23 novembre 2025

Cagliari-Genoa

13ª giornata

30 novembre 2025

Genoa-Verona

14ª giornata

7 dicembre 2025

Udinese-Genoa

15ª giornata

14 dicembre 2025

Genoa-Inter

16ª giornata

21 dicembre 2025

Genoa-Atalanta

17ª giornata

28 dicembre 2025

Roma-Genoa

18ª giornata

3 gennaio 2026

Genoa-Pisa

19ª giornata

6 gennaio 2026

Milan-Genoa

Girone di ritorno

20ª giornata

11 gennaio 2026

Genoa-Cagliari

21ª giornata

18 gennaio 2026

Parma-Genoa

22ª giornata

25 gennaio 2026

Genoa-Bologna

23ª giornata

11 febbraio 2026

Lazio-Genoa

24ª giornata

8 febbraio 2026

Genoa-Napoli

25ª giornata

15 febbraio 2026

Cremonese-Genoa

26ª giornata

22 febbraio 2026

Genoa-Torino

27ª giornata

1 marzo 2026

Inter-Genoa

28ª giornata

8 marzo 2026

Genoa-Roma

29ª giornata

15 marzo 2026

Verona-Genoa

30ª giornata

22 marzo 2026

Genoa-Udinese

31ª giornata

4 aprile 2026

Juventus-Genoa

32ª giornata

12 aprile 2026

Genoa-Sassuolo

33ª giornata

19 aprile 2026

Pisa-Genoa

34ª giornata

26 aprile 2026

Genoa-Como

35ª giornata

3 maggio 2026

Atalanta-Genoa

36ª giornata

10 maggio 2026

Fiorentina-Genoa

37ª giornata

17 maggio 2026

Genoa-Milan

38ª giornata

24 maggio 2026

Lecce-Genoa