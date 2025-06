Caldo, Mar Ligure già rovente con picchi di 27 gradi: “Brezze ridotte e rischio fenomeni estremi”

Genova. Il Mar Ligure ha raggiunto i 26 gradi, con punte che superano localmente i 27 gradi, valori che rappresentano un’anomalia di circa cinque gradi rispetto alla media climatologica e che possono influenzare a loro volta le condizioni meteo al suolo. A dirlo sono le rilevazioni del sistema satellitare di Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell’Unione europea.

Dal maggio 2025 la boa costiera di Capo Mele, normalmente impiegata per misurazioni in situ dello stato di mare e di altre variabili meteorologiche tra cui la temperatura superficiale, è in manutenzione. Pertanto, al momento non sono disponibili misurazioni dirette da questa stazione, ma Arpal ha comunque analizzato la situazione attuale coi dati del sistema Cmems (Copernicus marine environment monitoring service) che hanno evidenziato una buona corrispondenza coi numeri restituiti dalla boa.

E i risultati, ottenuti dalla combinazione di differenti osservazioni satellitari corrette e interpolate con algoritmi ottimali di ricostruzione, sono in linea con quanto sta avvenendo nel resto del Mediterraneo Occidentale: un colore rosso generalizzato che diventa più scuro in particolare nel settore al largo del Levante.

Normale che il mare sia caldo in estate, dirà qualcuno. In realtà il confronto tra le temperature registrate negli ultimi anni e la media climatica del periodo 1985-2005 è impietoso: nel 2024 e 2025 si osservano anomalie positive fin dall’inizio dell’anno, con uno scostamento più evidente nei mesi estivi, ma lo scenario di questo mese di giugno appare ancora più preoccupante.

“Complice la presenza stabile dell’anticiclone africano, l’assenza di eventi di rimescolamento delle acque superficiali (come mareggiate, venti forti e persistenti) e temperature atmosferiche più alte delle medie, stiamo assistendo ad un forte riscaldamento del Mar Ligure – spiegano gli esperti di Arpal -. Nello stesso periodo dello scorso anno, invece, le anomalie erano molto più contenute se non addirittura lievemente negative, a causa delle condizioni atmosferiche molto più dinamiche. Temperature superficiali molto alte fino a 30-31 gradi si sarebbero poi registrate nei mesi di luglio e agosto del 2024″.

Il problema non riguarda solo i bagnanti: “Valori di temperatura superficiale del mare così elevati all’inizio della stagione estiva meritano di essere attenzionati in quanto comportano una riduzione della differenza di temperatura tra il mare e la terraferma con conseguente riduzione delle brezze. Inoltre, qualora si dovessero verificare condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali, ciò implicherebbe la disponibilità di grandi quantità di energia in gioco con il rischio di fenomeni intensi“.

Intanto domani scatterà il bollino arancione per ondata di calrore emesso dal ministero della Salute, in uno scenario complessivo che vede Genova tra le città meno roventi d’Italia, con temperature già oltre i 40 gradi in diverse zone del Paese. La situazione, dominata dall’anticiclone Pluto, è destinata a persistere per diversi giorni, con cambiamenti significativi solo verso la fine della prima decade di luglio. La Regione Liguria ha emanato un’ordinanza che vieta di svolgere attività lavorative all’aperto nella fascia oraria 12.30-16.00 nel settore agricolo-florovivaistico e nei cantieri edili.