Caldo in Liguria, “notte tropicale” anche in cima ai monti Beigua e Antola

Genova. Non solo a Genova in città o sulla costa si fatica a prendere sonno a causa del caldo torrido, in queste ultime ore anche le vette del Beigua e dell’Antola, in provincia di Genova, quindi al di sopra dei mille metri di quota, hanno sperimentato una notte tropicale, quindi sopra i 20 gradi.

Lo racconta, in un approfondimento, il sito di Limet, il centro meteo Ligure che fa un excursus di temperature e situazione attuale.

“L’anticiclone subtropicale domina l’Europa centro-meridionale, con temperature fortemente sopra media.

Come la giornata di ieri, anche quella odierna si prospetta decisamente e insolitamente calda per essere appena l’inizio della stagione estiva – osservano i previsori di Limet – la temperatura del mare continua a guadagnare gradi come niente fosse, sfiorando già i 28 gradi in superficie anche nel nostro golfo, un valore che sarebbe oltre la media anche per metà agosto, ovvero il periodo in cui il mare dovrebbe accumulare il massimo calore”.

“Dire che è stata una notte tropicale in costa è riduttivo, perché non rende bene l’idea delle minime registrate, le quali sono rimaste diffusamente al di sopra dei 25 o persino 27 gradi – spiegano – può essere invece più efficace se riferito ai monti, ecco alcuni valori rilevati dalla nostra rete di monitoraggio”.

22.7°C al Passo del Faiallo – SV (1039 mt)

21.9°C sul Monte Caucaso – GE (1225 mt)

20.9°C sul Monte Beigua – SV (1285 mt)

20.1°C al Rifugio Parco Antola – GE (1468 mt)

A proposito di montagna, ieri è stato battuto un nuovo record di temperatura a 500 hpa (a quasi 6000 metri di quota) con -4.3 gradi. In cima al Monte Bianco si è superato lo zero di alcuni gradi. Le conseguenze sui nostri ghiacciai e quindi sull’intero ecosistema sono ovvie.

Tornando alla Liguria, le temperature più basse le ritroviamo nei fondovalle, dove grazie all’inversione termica si è riusciti localmente a scendere al di sotto dei 15 gradi, una conquista di questi tempi:

12.3°C a Rezzoaglio – GE

14.3°C a Masone – GE

Nel corso della giornata avremo un lieve aumento della nuvolosità nelle aree interne, specie a ridosso di Alpi Liguri e Appennino orientale, senza conseguenze; continuerà a prevalere il sole altrove. Le temperature massime saranno pressoché stazionarie, con valori compresi tra 30 e 36°C sull’intero territorio regionale. La ventilazione sarà debole in prevalenza dai quadranti meridionali, ma i tassi di umidità saranno localmente bassi per via della poca efficacia della brezza. Il mare si presenterà quindi calmo o al più poco mosso.

“Continuerà a fare molto caldo nell’avvio della prossima settimana, ma potrà tornare qualche nota instabile sui rilievi”, concludono da Limet.

(in apertura foto dal portale del Parco dell’Antola)