Genova. La domanda che ci facciamo tutti è “quando finirà” ma per sapere se il caldo in Liguria sarà da “bollino rosso” dovremo aspettare la mattinata di domani, 30 giugno, poiché il ministero della Salute rilascia gli avvisi sulle ondate di calore soltanto dal lunedì al venerdì. Ma per avere contezza della situazione basta aprire la finestra. A Genova alle 9 del mattino di questa domenica 29 giugno la temperatura sfiora già i 30 gradi e per la giornata di oggi – bollino arancio – sono previste massime di 36 gradi sulla costa e nell’entroterra.

Tanto le previsioni del centro meteo ligure Limet sia quelle di Arpal, il centro meteo idrologico di protezione civile regionale, lasciano poco margine interpretativo: per oggi, domani e dopodomani (almeno) si conferma lo scenario già previsto con giornate molto calde e condizioni di moderato disagio fisiologico per caldo sui versanti padani di ponente e levante.

Le temperature continueranno ad aumentare nella giornata di domani, sia nei valori minimi che in quelli massimi. L’unico aspetto positivo è che si tratta di un caldo torrido e non afoso, chiariscono i previsori.

Caldo in Liguria: mare bollente, notti tropicali

Ma a preoccupare non è tanto l’andamento della colonnina di mercurio in atmosfera, seppure in un giugno secondo solo alla terribile estate del 2003, bensì la temperatura del mare, già a 27 gradi nel golfo ligure: valori che rappresentano un’anomalia di circa cinque gradi rispetto alla media climatologica e che possono influenzare a loro volta le condizioni meteo al suolo. A dirlo sono le rilevazioni del sistema satellitare di Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell’Unione europea.

“Valori di temperatura superficiale del mare così elevati all’inizio della stagione estiva – spiegano da Arpal – meritano di essere attenzionati in quanto comportano una riduzione della differenza di temperatura tra il mare e la terraferma con conseguente riduzione delle brezze. Inoltre, qualora si dovessero verificare condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali, ciò implicherebbe la disponibilità di grandi quantità di energia in gioco con il rischio di fenomeni intensi“.

A Genova, inoltre, si contano ormai 19 notti consecutive di “notti tropicali”, ossia quando le temperature minime non scendono sotto i 20 gradi. L’ultima volta che abbiamo dormito al fresco è stata il 9 giugno.

Caldo in Liguria, quando finirà

Secondo il portale di previsioni ilmeteo.it, quello che in queste settimane ha parlato diffusamente dell’anticiclone Pluto, “c’è una data da segnare in rosso sul calendario per chi spera di vedere all’orizzonte qualche segnale di cambiamento: venerdì 4 luglio l’alta pressione inizierà a perdere di energia a partire dalle regioni del Nord con l’arivo di uan fase meteorologica propensa a dispensare una maggior ingerenza temporalesca”.

I valori delle temperature resteranno comunque sopra la media per il periodo, ma soprattutto al Nord si dovrebbe tornare a respirare. Sempre secondo ilmeteo.it, che si spinge addirittura alla settimana successiva con le stime sulla tendenza (le previsioni vere e proprie non sono attendibili oltre i 3 giorni) “secondo le prime proiezioni, bisognerà attendere la settimana successiva che potrebbe proporci finalmente un clima meno rovente, soprattutto al Nord e su parte del Centro. Non si parla certo di fresco autunnale, ma di un contesto più vivibile rispetto ai 40 gradi che ci accompagneranno ancora per qualche giorno”.

Il Meteorologo Ignorante: “Valori del mare folli”

Secondo il divulgatore social (e non solo) Gianfranco Saffioti, alias Il Meteorologo Ignorante, è presto per fare un bilancio dell’andamento dell’intera estate ma non è presto per definire i valori del mare in Liguria ( e non solo) come “folli” e “preoccupanti”: ” Non solo per qualità, 28/29 gradi invece che 22 sono uno sproposito – scrive – ma anche e soprattutto per quantità… Un cambio di circolazione in atmosfera ti permette di cambiare anche radicalmente l’andamento termico dell’aria dall’oggi al domani, un mare caldo, proprio per la sua inerzia, senza mareggiate, senza ventilazione sostenuta e raffrescate poderose, te lo porti dietro sia in termini di serbatoio di energia, sia come condizionamento delle temperature diurne e notturne per molto tempo”.

Ondate di calore, stop ai lavori all’aperto nelle ore più torride

Per tutelare i lavoratori esposti, la Regione Liguria ha firmato un’ordinanza che vieta le attività all’aperto nei settori agricolo, florovivaistico e nei cantieri edili nelle ore più calde (12:30–16:00). Il provvedimento resterà valido fino al 31 agosto.

Caldo in Liguria: quando finirà? Amt gratis per gli over70 dalle 7.30

Da domani, lunedì 30 giugno, gli over70 genovesi in possesso del Citypass potranno usufruire della gratuità degli autobus Amt Genova dalle 7.30 del mattino invece che dalle 9, come al solito. L’anticipo di due ore rispetto a quanto stabilito dalla Politica commerciale sperimentale di Amt, prorogata fino al prossimo 30 settembre, è legato alle temperature in aumento in città, che oggi hanno raggiunto i 28 gradi percepiti e che continueranno a rimanere alte per tutta la settimana.

Come avvenuto la scorsa estate, anche quest’anno la misura nasce dalla necessità di dare alle fasce di popolazione più fragili la possibilità di uscire nelle ore meno calde. Il provvedimento sarà in vigore fino al 31 agosto 2025. Si ricorda che per poter viaggiare gratuitamente sulla rete Amt occorre essere dotati di Citypass, fisico o dematerializzato sullo smartphone. Per tutte le informazioni consultare www.amt.genova.it.