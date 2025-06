Caldo, Genova è da bollino rosso: livello 3 per oggi, domani e mercoledì

Genova. Ondata di calore di livello 3, ovvero caldo da “bollino rosso” a Genova per le giornate di oggi, lunedì 30 giugno, domani martedì 1 luglio e mercoledì 2 luglio.

Tre giorni di livello massimo per il disagio fisiologico da caldo a Genova, con temperature superiori ai 30 gradi sia al primo mattino sia nel pomeriggio, e con massime percepite di 35 e 36 gradi a causa dei tassi di umidità. L’aggiornamento del bollettino ondate di calore – con il bollino rosso caldo per Genova – è stato diramato dalla protezione civile su disposizione del ministero della Salute.

Lo scorso anno, nel 2024, la prima ondata di calore da livello rosso a Genova era scattata solo l’11 agosto. In questo 2025, nel giugno che si appresta a essere il più caldo di sempre dopo l’estate 2003, l’asticella si è nuovamente abbassata.

L’avviso meteo di Arpal

“Ancora oggi e domani permangono temperature ampiamente al di sopra dei valori climatologici, pressoché stazionarie sia nei valori massimi sia in quelli minimi: si verificano perciò condizioni di elevato disagio fisiologico per caldo sulla costa e di disagio moderato sulle zone dell’entroterra”, dicono da Arpal, che contestualmente alle previsioni diramata un avviso meteo di vigilanza per il caldo.

Nella notte minime nei capoluoghi comprese fra i 25.7°C di La Spezia e i 28°C di Genova (26.3°C a Imperia e 27°C a Savona).

Minime assolute in Liguria 12.9°C a Cabanne di Rezzoaglio (GE), 14.7°C a Pratomollo (GE) e 15.7°C a Padivarma (SP).

Ieri massime nei capoluoghi pari a 32.1°C a Imperia, 33.5°C a Savona, 35.2°C a La Spezia e 35.5°C a Genova.

Massima assoluta ieri in Liguria 37.5°C a Padivarma (SP).

Le previsioni per le prossime ore e il tema “mare”

Le previsioni meteo per le prossime ore e i prossimi giorni, secondo il centro meteo Limet, parlano comunque di un aumento dell’instabilità, quanto meno sui rilievi della Liguria ma evidentemente i temporali che interesseranno l’entroterra non avranno un grande effetto rinfrescante.

In queste ore preoccupa molto anche l’andamento di crescita delle temperature del mare, oltre 5 punti al di sopra delle media del periodo negli ultimi anni, con valori prossimi ai 28 gradi.

Un elemento di ulteriore scompenso per il sistema climatico della nostra regione, che inficia il potenziale di mitigazione del mare sulle temperature a terra e che è preludio di possibili fenomeni estremi in caso di piogge.

Il programma Estate Sicura del Comune di Genova

A seguito dell’emanazione, da parte del ministero della Salute, di un avviso da bollino rosso caldo a Genova si intensifica il monitoraggio da parte del Comune insieme alla Regione Liguria. Il Comune di Genova partecipa con Regione Liguria, Alisa, Asl3 genovese ed enti del terzo settore, al tavolo interistituzionale, le cui attività sono raccolte in un documento di sintesi e consultabili sul sito istituzionale.

Per prevenire i rischi legati al disagio fisiologico da ondate di calore, sono diramati avvisi, consigli e indicazioni in favore dei cittadini, in particolare chi è maggiormente esposto al rischio (anziani, bambini, neonati, malati cronici, persone non autosufficienti) e chi svolge un lavoro e attività fisica all’aperto.

I consigli per prevenire i rischi sono sempre gli stessi: evitare l’esposizione nelle ore più calde, mantenere un’adeguata idratazione, consumare pasti leggeri e, se possibile, trascorrere le ore centrali della giornata in ambienti freschi.

Caldo in Liguria, quando finirà

Secondo il portale di previsioni ilmeteo.it, quello che in queste settimane ha parlato diffusamente dell’anticiclone Pluto, “c’è una data da segnare in rosso sul calendario per chi spera di vedere all’orizzonte qualche segnale di cambiamento: venerdì 4 luglio l’alta pressione inizierà a perdere di energia a partire dalle regioni del Nord con l’arivo di uan fase meteorologica propensa a dispensare una maggior ingerenza temporalesca”.

I valori delle temperature resteranno comunque sopra la media per il periodo, ma soprattutto al Nord si dovrebbe tornare a respirare. Sempre secondo ilmeteo.it, che si spinge addirittura alla settimana successiva con le stime sulla tendenza (le previsioni vere e proprie non sono attendibili oltre i 3 giorni) “secondo le prime proiezioni, bisognerà attendere la settimana successiva che potrebbe proporci finalmente un clima meno rovente, soprattutto al Nord e su parte del Centro. Non si parla certo di fresco autunnale, ma di un contesto più vivibile rispetto ai 40 gradi che ci accompagneranno ancora per qualche giorno”.

Caldo in Liguria: quando finirà? Amt gratis per gli over70 dalle 7.30

Da oggi, lunedì 30 giugno, gli over70 genovesi in possesso del Citypass potranno usufruire della gratuità degli autobus Amt Genova dalle 7.30 del mattino invece che dalle 9, come al solito. L’anticipo di due ore rispetto a quanto stabilito dalla Politica commerciale sperimentale di Amt, prorogata fino al prossimo 30 settembre, è legato alle temperature in aumento in città, che oggi hanno raggiunto i 28 gradi percepiti e che continueranno a rimanere alte per tutta la settimana.

Come avvenuto la scorsa estate, anche quest’anno la misura nasce dalla necessità di dare alle fasce di popolazione più fragili la possibilità di uscire nelle ore meno calde. Il provvedimento è in vigore fino al 31 agosto 2025. Si ricorda che per poter viaggiare gratuitamente sulla rete Amt occorre essere dotati di Citypass, fisico o dematerializzato sullo smartphone. Per tutte le informazioni consultare www.amt.genova.it.