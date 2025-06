Caldo, sabato a Genova scatta il bollino arancione: “Possibili rischi per la salute”

Genova. Scatta il bollino arancione per il caldo a Genova. È quanto prevede l’ultimo bollettino del ministero della Salute per le ondate di calore. Oggi (giovedì) e domani (venerdì) rimarrà in vigore il bollino giallo, mentre sabato 28 giugno l’allerta sarà al livello intermedio.

Secondo le previsioni ufficiali, sabato si potranno raggiungere temperature percepite di 34 gradi anche in considerazione degli elevati tassi di umidità

Il livello arancione indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.

Si consiglia di evitare l’esposizione al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata, evitare le zone particolarmente trafficate, trascorrere le ore più calde nella stanza più fresca della casa bagnandosi con acqua fresca, assicurare un adeguato ricambio d’aria, utilizzare correttamente il condizionatore o il ventilatore, indossare indumenti chiari in cotone o lino, bere molti liquidi (no a bevande zuccherate o ghiacciate, tè, caffè, alcolici), seguire un’alimentazione leggera con molta verdura e frutta fresca. I consigli valgono soprattutto per anziani, bambini e gruppi di persone fragili.

Nonostante tutto Genova è quasi un’isola felice rispetto a molte città italiane. Sabato, infatti, sarà bollino rosso in numerosi centri tra cui Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia. In diversi capoluoghi già oggi l’allerta è al livello massimo.