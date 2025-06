Calcio a 5, una notte da sogno per la CDM Futsal

Venezia. Un’altra notte da leoni quella che, al Palafranchetti di Mestre, attende i ragazzi della CDM Futsal. Una notte in cui non si può sbagliare nulla, in cui si può solo dare fondo ad ogni ultima energia per continuare a inseguire il sogno Serie A. Si riparte dal 3-2 in favore dei liguri maturato sette giorni fa a Campo Ligure ma si tratta di un vantaggio troppo esiguo per provare a specularci sopra.

E il MestreFenice non è squadra che si arrenderà senza lottare. La CDM Futsal esce dagli spogliatoi indossando una maglia dedicata al grande Pino Pernice, che stasera sarebbe stato a Mestre al fianco dei suoi ragazzi, come sempre fatto per anni. Poi però a parlare è il campo, con mister De Jesus che in partenza si affida al quintetto composto da Politano, Ortisi, Foti, Boaventura e Da Silva, mentre mister Vecchiato risponde con Di Odoardo, Bordignon, Pires, Crescenzo e Bebetinho. La prima grande occasione arriva dopo meno di un minuto: rimessa laterale di Da Silva che chiama Foti al tiro da posizione centrale, Di Odoardo in spaccata respinge ma la palla arriva sui piedi di Ortisi che però non riesce a indirizzare in rete, sfiorando il palo. La replica dei padroni di casa arriva al 5′ con la gran botta di Bui che scalda le mani di un Politano attentissimo. Al 6′ Moragas premia il taglio avanzato di Boaventura, che prova il pallonetto ma trova solo l’esterno della rete. Il Mestre va vicinissimo al vantaggio al 9′ prima col tiro di Ruzzene, respinto da Politano, poi con la deviazione sottomisura di Bebetinho che scheggia il palo.

La metà del primo tempo è il momento di maggior pressione per il MestreFenice ma in almeno tre occasioni Politano si supera, sfoderando grandi parate per salvare la propria porta. Gli fa eco, dall’altra parte del campo, il suo collega Di Odoardo che al 12′ disinnesca il gran tiro di Foti. A 13.08 il lampo che rompe l’equilibrio: palla in orizzontale per Boaventura che sfrutta alla perfezione il velo di Foti e va via sulla sinistra, la scalata degli avversari non funziona al meglio e lui può presentarsi tutto solo davanti al portiere. Controllo orientato e tocco preciso verso il palo lungo, con la palla che s’infila sotto la gamba protesa di Di Odoardo per l’1-0. Il goal incassato sembra spegnere la foga del MestreFenice che, da qui in poi, non riesce più a impensierire seriamente Politano e così si va al riposo con la CDM avanti.

Nella ripresa, la prima occasione capita sui piedi di Simone Foti dopo 5.42 quando Ortisi lavora un buon pallone e poi lo appoggia all’accorrente Foti che lo scaglia verso la porta avversaria trovando però l’opposizione di Di Odoardo. Al 6′ allora ci prova Ruzzene a scuotere i suoi con una conclusione che chiama Politano alla respinta con i pugni, palla ancora al giovane numero 8 che però calcia alto sopra la traversa. Poco dopo ci prova anche Maltauro, con un rasoterra velenosissimo sul quale però è ancora un super Politano a dire di no. All’11’ Da Silva sfodera un colpo al volo sull’angolo di Boaventura, ma Bebetinho appostato sul secondo palo salva quasi sulla linea di porta. I minuti centrali del tempo vedono la CDM difendere bene, arginando le folate non troppo convinte degli avversari, fino a 13′ quando Ricci parte in contropiede, serve a sinistra Boaventura che sembra perdere l’attimo giusto ma poi pesca Da Silva in posizione centrale. Suolata ad aggiustarsi il pallone e sinistro chirurgico che non lascia scampo a Di Odoardo: 2-0 CDM.

Il MestreFenice a questo punto si gioca il tutto per tutto, dovendo segnare 3 reti per portare la sfida almeno ai supplementari, in virtù del 3-2 maturato all’andata a Campo Ligure. E la mossa dà subito i suoi frutti perché Vailati riesce a insaccare al primo pallone utile, mettendo alle spalle di Politano la palla del 2-1. I padroni di casa continuano a giocare conl’uomo in più ma l’unica conclusione arriva a 57 secondi dalla sirena, con Politano che vola sul colpo di Vailati e smanaccia in angolo. E’ la parata che di fatto chiude i conti. La CDM continua il suo sogno playoff e vola in finale.

Ecco il tabellino del match:

MESTREFENICE: Di Odoardo, Yaghoubian, Bordignon, Vailati, Pires, Ruzzene, Maltauro, Crescenzo, Moscoso, Bui, Bebetinho, Origgi. All. Vecchiato.

CDM FUTSAL: Ortisi, Schettino, Piccarreta, Avellano, Moragas, Boaventura, Da Silva, Pagliarulo, Zanello, Ricci, Foti, Politano. All. De Jesus.

ARBITRI: Frau di Carbonia e Buzzacchino di Taranto – CRONO: Grossutti di Udine.

RETI: 13.08pt Boaventura, 13.57st Da Silva, 14.25st Vailati.

NOTE: Ammonito Vailati a 6.29pt, Ricci a 15.19pt, Ruzzene a 5.32st, Bui a 13.06st, Maltauro a 15.25st, Foti a 17.58st.