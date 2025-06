Calcio a 5, finale playoff: la CDM Futsal perde 5-2 col Pescara la finale di andata

Pescara. Il conto alla rovescia è finalmente terminato: al PalaRigopiano inizia la doppia finale playoff che deciderà chi, insieme a Mantova e Bulldog Capurso, potrà volare in Serie A. Di fronte, per l’atto conclusivo della stagione 2024/25, ci sono Academy Pescara e CDM Futsal. I padroni di casa partono col quintetto composto da Modesti, Morgado, Masi, Coco Schmitt e Rodriguez mentre mister De Jesus si affida a Politano, Foti, Boaventura, Da Silva e Ortisi.

Nonostante la posta in palio, la CDM parte subito forte: contropiede orchestrato da Da Silva, palla sulla sinistra per Ortisi che anticipa il portiere avversario con un pallonetto velenoso che però accarezza soltanto la parte superiore della traversa e si spegne sul fondo. La replica del Pescara arriva un minuto dopo, su un pallone perso malamente dalla difesa genovese. Il tiro di Rodriguez è potente ma troppo angolato e si spegne sul fondo. Al 6′ la CDM va vicinissima al vantaggio con Moragas ma il suo tiro viene ribattuto da Modesti, sul pallone si avventa Da Silva che però non trova lo specchio da posizione centrale e spedisce sul fondo la palla del possibile 1-0. Il Pescara ci prova dalla lunga distanza ma la botta di Calderolli sfila alta sulla traversa di Politano senza creare grattacapi. Ci prova allora anche Avellano, sempre dalla distanza, ma Modesti vola e blocca sicuro. Decisamente più pericolosa la sventola di Masi dalla destra che, al 9′, chiama Politano alla respinta in angolo.

Al 12′ la gara si sblocca. Ci pensa Marco Boaventura che lavora un buon pallone sulla sinistra, scambia con Da Silva ricevendo il pallone di ritorno e poi, con la punta, ruba il tempo al portiere avversario insaccando nell’angolino basso sul palo lungo. Mister Palusci non perde tempo e si gioca subito la carta del portiere di movimento, con Calderolli e l’audacia dei padroni di casa viene subito premiata: palla laterale per Rodriguez che vede e serve il taglio del numero 14, piattone preciso e la parità è immediatamente ristabilita. Palusci sente che è il momento di proseguire e tiene in campo l’uomo in più e al 14′ l’Academy la ribalta: palla ancora all’angolo delle linee, assist al centro su cui nessuno della CDM interviene, alle spalle di Politano sul secondo palo sbuca Baiocchi che deve solo insaccare la palla dell’2-1.

La CDM prova subito a riprendersi dal doppio schiaffo subito per riportarsi in linea di galleggiamento ma il tiro di Boaventura esce di poco fuori. Al 16′ però il portiere di movimento crea ancora problemi alla squadra di De Jesus: Calderolli si smarca bene sulla sinistra, attira su di sé la difesa ospite e poi mette dentro per Morgado che piazza il pallone alle spalle di Politano per il 3-1. Si va quindi negli spogliatoi con i padroni di casa avanti di due reti. Padroni di casa fin qui devastanti col portiere di movimento, all’interno di una gara altrimenti piuttosto equilibrata.

La seconda parte di gara si apre subito con una buona occasione per la CDM, con il contropiede di Simone Foti disinnescato però dall’ottima uscita di Modesti, che respinge col corpo. Poco dopo anche Da Silva va vicino al goal, intercettando un pallone vagante in area avversaria ma il suo tiro di prima intenzione viene ribattuto dal corpo di un difensore. Ma quella che è uscita dagli spogliatoi è decisamente una CDM con le idee più chiare. E al 5′ arriva la rete che rimette in scia i genovesi: Da Silva sradica un pallone dai piedi di un avversario, s’invola in contropiede e poi batte Modesti con un piattone destro di precisione chirurgica. Ancora una volta però la tattica del portiere di movimento è letale per gli ospiti: palla al centro per Rodriguez, tocco da biliardo del numero 77 e palla alle spalle di Politano. Tutto da rifare per la formazione di mister De Jesus.

Al 7′ ci prova Boaventura dalla distanza ma Modesti è attento e respinge di piede. Al 10′ è ancora Boaventura a creare pericoli alla difesa pescarese ma il suo destro a incrociare verso il secondo palo non trova la porta e si spegne sul fondo. All’11’ la CDM perde Simone Foti, espulso dal direttore di gara per un cambio effettuato in maniera non regolare. A 5 minuti dalla sirena, anche mister De Jesus decide che è arrivato il momento di giocarsi il portiere di movimento e si affida così all’estro e alle giocate del giovanissimo Francesco Ricci. La doccia gelata arriva però proprio all’ultimo minuto di gioco quando Baiocchi ruba palla a Boaventura, se l’aggiusta e prende la mira verso la porta sguarnita, infilando così il goal del definitivo 5-2. Fra sette giorni, nel ritorno a Campo Ligure, servirà una super CDM per recuperare queste tre reti.

Il tabellino.

ACADEMY PESCARA: L. Palusci, Marrazzo, Masi, Morgado, Junior, Calderolli, Coco Schmitt, Baiocchi, Cilli, Piccioni, Modesti, Rodriguez. All. S. Palusci.

CDM FUTSAL: Ortisi, Schettino, Piccarreta, Avellano, Moragas, Boaventura, Da Silva, Pagliarulo, Zanello, Ricci, Foti, Politano. All. De Jesus.

ARBITRI: Mella di Roma 1 e Prisco di Lecce – CRONO: Grasso di Caserta.

RETI: 11.52pt Boaventura, 12.19pt Calderolli, 14.23pt Baiocchi, 17.38pt Morgado, 4.30st Da Silva, 4.50st Rodriguez, 19.17st Baiocchi.

NOTE: Ammoniti 7.42st Avellano, 8.28st Foti, 12.05st Ortisi. Espulso 11.15st Foti.