Bilancio, Bucci risponde a Salis: “Se hanno bisogno di istruzioni ci siamo”. Skymetro: “Andare avanti”

Genova. “Io ho sempre fatto i bilanci a posto. Noi sappiamo come fare i bilanci. Comunque, se hanno bisogno di istruzioni, le diamo senza problemi”. Con queste poche ma calibrate parole, Marco Bucci, presidente di Regione Liguria ed ex sindaco di Genova, risponde a distanza alla neo prima cittadina Silvia Salis e al suo vice Terrile, che ieri, durante la presentazione della giunta hanno fortemente attaccato i loro predecessori, condividendo con i giornalisti la “sorpresa” di un “buco” di 50 milioni di euro dal bilancio del Comune di Genova.

“A parte che 50 milioni non son veri, ma anche se fossero veri, è niente per un assestamento – ha poi aggiunto, concludendo – L’assestamento della Regione che faremo nelle prossime settimane è 160 milioni”.

Ma non solo. Bucci è tornato anche sulle questioni legate allo Skymetro, il cui progetto, da mesi, è al centro del dibattito cittadino: “Il progetto c’è, esiste, tant’è vero che il Consiglio Superiore l’ha approvato – ha detto commentando le ultime dichiarazioni sul tema di Salis di ieri – Se il Consiglio Superiore approva, non approva plichi di carta, approva progetti. Quindi se non altro bisogna avere un po’ di rispetto per il Consiglio superiore. Il progetto è pronto, bisogna andare avanti e noi daremo tutto l’aiuto possibile affinché si vada avanti. Io sono qui per collaborare, non per fare lotte polemiche”.