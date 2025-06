Bucci: “Nel centrodestra è tutto a posto. Piciocchi in giunta? Non è detto, vedremo”

Genova. “Nel centrodestra direi che è tutto a posto, e mi sembra che anche chi si aspettava ricadute mostruose sia rimasto molto deluso”. Lo afferma oggi il presidente ligure Marco Bucci, a margine di un convegno a Palazzo Ducale, poco prima di incontrare in Regione la nuova sindaca di Genova Silvia Salis.

Nei giorni successivi al voto non sono mancate critiche e recriminazioni all’interno coalizione. Sullo sfondo, in particolare, l’ipotesi che per il candidato sconfitto Pietro Piciocchi si aprissero le porte della giunta di piazza De Ferrari, circostanza che farebbe saltare il posto già promesso a Forza Italia in caso di ampliamento della squadra.

Al momento Bucci non conferma, ma nemmeno smentisce: “Per ora non c’è nessun posto, per ora, sapete che sto lavorando per avere due assessori in più ma non è detto che sarà lui, vedremo“. L’ex vicesindaco reggente, d’altra parte, non ha ancora sciolto la riserva sul suo futuro politico, che potrebbe anche essere a Palazzo Tursi in veste di leader dell’opposizione.

“Certamente – ha concluso il governatore – il centrodestra adesso dovrà mettere a punto una visione, una strategia, un piano operativo, un check”.