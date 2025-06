“Bruciano” il rosso a bordo di uno scooter rubato: coppia fermata dopo un inseguimento

Genova. Una coppia di giovani genovesi è stata denunciata dalla polizia locale dopo essere fuggita all’alt a bordo di uno scooter rubato, scatenando un inseguimento in via Adua.

Tutto è succo all’alba di sabato 7 giugno, quando gli agenti di una pattuglia, mentre percorrevano in auto via Adua, hanno notato uno scooter passare col rosso. Hanno quindi intimato l’alt, ma il conducente ha accelerato, bruciando un altro rosso prima di svoltare per far scendere la passeggera, che è però stata bloccata da un agente.

Il collega ha proseguito l’inseguimento dello scooter, che ha percorso via Rubattino a forte velocità e contromano, svoltando poi verso il “Garage di Ponte dei Mille” dove ha perso il controllo ed è caduto a terra. Ha comunque provato a scappare a piedi, indossando anche il giubbotto al contrario, ma grazie all’aiuto di un passante e dei carabinieri è stato fermato.

I due, entrambi maggiorenni, in un primo momento hanno negato tutto, poi negli uffici di piazza Ortiz il giovane ha consegnato spontaneamente un coltello di circa 17 cm. Gli accertamenti hanno consentito di risalire al proprietario dello scooter, ha raccontato di averlo posteggiato regolarmente sotto casa la sera prima e ha sporto querela per furto.

I due sono stati denunciati per ricettazione in concorso, e al conducente sono state contestate una decina di violazioni degli articoli del Codice della Strada di cui si è reso responsabile durante l’inseguimento, compreso il non aver mai conseguito la patente e il porto abusivo di arma da taglio.