Bruciabaracche al Porto Antico l’8 luglio, si ride con il nuovo spettacolo ‘Boomers’

Genova. Martedì 8 luglio 2025, alle ore 21.30, alla Axpo Arena del Mare del Porto Antico i Bruciabaracche portano in scena il loro nuovo spettacolo dal titolo ‘Boomers’.

Lo show fa parte del cartellone di Ridere d’agosto ma anche prima, la tradizionale rassegna estiva organizzata dal Teatro Garage che quest’anno giunge alla 35ª edizione. La manifestazione si avvale del patrocinio di Regione Liguria.

Anche quest’anno, i Bruciabaracche, collettivo comico composto da Andrea Possa, Marco Rinaldi, Antonio Ornano, Enzo Paci, Andrea Di Marco, Daniele Raco, Andrea Carlini e Daniele Ronchetti, tornano sul palco per uno degli appuntamenti clou del cartellone dedicato al cabaret dell’estate genovese.

“Il nuovo spettacolo vuole celebrare, con sarcasmo, affetto e tanta ironia, la generazione che ha visto nascere i telefoni a rotella, le vhs e le prime vacanze in camper: i cosiddetti boomers – raccontano i Bruciabaracche. – Ma non si tratta solo di prenderli di mira: “Boomers” è un grido di battaglia, un atto di orgoglio generazionale. Perché, diciamocelo: in fondo, siamo tutti un po’ boomers e ne siamo fieri. Lo show che guarda alla contemporaneità con gli occhi di chi ha già visto di tutto, dal Festivalbar alla lira, e che, con una risata amara e una mano sul telecomando, sa ancora cosa conta davvero”.

Sul palco sfila il meglio del repertorio Bruciabaracche, con tutti i personaggi diventati ormai iconici nella storia del gruppo. Tutti insieme per dimostrare che ridere dell’età è il modo migliore per restare giovani. Ad accompagnare lo spettacolo ci sarà la band composta da Roberto Tiranti, Andrea Maddalone, Massimo Trigona, Max Vigilante e Roberto Maragliano, che porterà in scena i grandi classici degli anni ’80 e momenti di puro coinvolgimento grazie a un karaoke collettivo a cielo aperto.

BIGLIETTI

Le prevendite degli spettacoli sono acquistabili all’ufficio del Teatro Garage mercoledì e giovedì ore 14-17 e venerdì ore 11-14 (via A. Repetto 18 r. canc.- 16143 Genova): all’ufficio IAT Garibaldi da lunedì a domenica ore 9-18:20 (via Garibaldi, 12r – 16124 Genova, telefono 0105572903, mail: info@visitgenoa.it); all’ufficio IAT Porto Antico da lunedì a domenica ore 9-18:20 (Ponte Spinola, accanto biglietteria Acquario, 16124 Genova, telefono 0105572903, mail: info@visitgenoa.it); online su www.teatrogarage.it.

Le sere degli spettacoli le biglietterie aprono presso le aree di spettacolo a partire dalle ore 20. Le ricevute delle prevendite si cambiano la sera dello spettacolo presso la biglietteria allo sportello “cambio prevendite”.

Informazioni: info@teatrogarage.it, www.teatrogarage.it – tel. 010511447