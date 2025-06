Allarme bocconi avvelenati tra il Righi e Forte Tenaglie, in azione il Nucleo di Vigilanza

Genova. Dopo Villa Gavotti, a Sestri Ponente, anche dal Righi sono arrivate segnalazioni relative alla presenza dei bocconi avvelenati per i cani. Chiamate che hanno spinto gli agenti del Nucleo di Vigilanza Faunistico-Ambientale della Regione Liguria, a fare un sopralluogo per mettere in sicurezza l’area.

La segnalazione è arrivata martedì 10 giugno da Forte Tenaglie, con una persona che ha riferito di avere trovato un’esca avvelenata. Gli agenti del Nucleo, con il supporto della propria unità antiveleno composta dal sovrintendente capo Andrea Giacchino e dal cane Sax, hanno passato al setaccio la zona senza trovare altre sostanze sospette. Su richiesta di alcune persone che frequentano il parco con i can gli agenti hanno controllato anche il percorso ginnico del Righi, dove non sono state individuate criticità.

“Grazie al lavoro tempestivo del nostro nucleo antiveleno – ha detto Alessio Piana, consigliere delegato alla Fauna Selvatica della Regione Liguria – abbiamo garantito la sicurezza in due aree molto frequentate della città. Continueremo a contrastare con decisione l’uso illecito di sostanze pericolose, a tutela della fauna, degli animali da compagnia e dei cittadini”.

Come detto, il Nucleo di Vigilanza è intervenuto anche la scorsa settimana a Sestri Ponente, dove qualche settimana fa è partito un tam tam su gruppi di quartiere e chat per mettere in guardia i frequentatori di alcune aree sulla presenza di esche avvelenate che avrebbero già fatto alcune vittime tra i cani.