Blanca: in autunno la terza stagione, ma non c’è più Linneo. Il trailer svela il nuovo amico a 4 zampe della protagonista

Genova. Andrà in onda quest’autunno su Rai1 e Raiplay la terza stagione di Blanca. Serie attesissima per i genovesi (perché proprio sotto la Lanterna è ambientata) e non solo, è stata presentata al festival Global Series di Riccione.

La terza stagione porterà con se una grande novità, che era già parzialmente emersa nel corso delle riprese. Blanca alias Maria Chiara Giannetta, la giovane non vedente che collabora con la polizia, non sarà più affiancata da Linneo-Fiona, il fedele bulldog americano che ha fatto innamorare tutti i fan della serie.

Al suo posto è arrivato un nuovo amico a 4 zampe: un border collie blue merle, cane da pastore, gran lavoratore e di ottimo carattere. Non è stata ufficialmente spiegata al momento la ragione della sostituzione, probabilmente si tratta di una scelta della produzione che optato per un cambiamento per dare una ventata di novità alla serie, che si nota anche dal cambio di look della protagonista

L’addio di Linneo sicuramente scatenerà una reazione tra i fan di Blanca e anche ieri alla conferenza stampa di presentazione della serie, all’annuncio da parte di Maria Chiara Giannetta si è scatenato un brusio tra i giornalisti. Ancora non è chiaro come si chiamerà il nuovo amico a quattro zampe di Blanca, per ora il nome è “Cane3”, ma se si tratti o meno di un nome provvisorio la produzione mantenere per ora volutamente il mistero.