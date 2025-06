“Bisagno Express”, la storia del binario industriale della Val Bisagno arrivate alle fermate dei bus

Genova. Si è concluso con l’installazione dei pannelli divulgativi presso le fermate degli autobus il progetto “Bisagno Express – Creatività digitale e sviluppo di comunità” che ha coinvolto 34 ragazzi e ragazze in un percorso incentrato sulla costruzione di competenze, l’alfabetizzazione alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione in ambito creativo-culturale.

Alpim, in qualità di capofila, ha guidato un partenariato operativo che ha visto la partecipazione fondamentale di Istituto Comprensivo Staglieno – Rete Scuola Val Bisagno, Teatro dell’Ortica e Scuola di Robotica. L’obiettivo principale è stato favorire l’inclusione sociale e migliorare l’occupabilità dei giovani tra i 16 e i 30 anni. I partecipanti hanno attivamente collaborato alla realizzazione di questo progetto culturale, valorizzando il proprio territorio.

I ragazzi coinvolti hanno preso parte a diversi laboratori. Nel laboratorio di storytelling, hanno ricostruito la storia del Binario Industriale Bisagno, attingendo a immagini, documenti e testimonianze, per poi riprodurre ambienti urbani e narrare storie legate ad essi tramite teatro e cinema. Il laboratorio di stampa 3D ha permesso di progettare e realizzare modelli tridimensionali di ambienti della Val Bisagno connessi all’itinerario. Infine, nel laboratorio di robotica, i giovani hanno utilizzato strumenti tecnologici per animare le riproduzioni tridimensionali del territorio, creando un’esperienza interattiva e dinamica.

Come esito tangibile di questo percorso, il progetto ha portato all’installazione di pannelli informativi con QR code presso cinque fermate del bus in Val Bisagno, realizzati in collaborazione con Azienda Mobilità e Trasporti (AMT). Inquadrando il codice, cittadini e curiosi possono accedere a un ricco archivio digitale con immagini d’epoca, narrazioni, filmati e un cortometraggio che ripercorre la storia del “Binario Industriale Bisagno”, una ferrovia dismessa nel 1965.

Il “Bisagno Express” ha avuto il sostegno del Comune di Genova, del Municipio IV Media Val Bisagno e di Liguria Digitale, oltre alla collaborazione di soggetti delegati come Art Commission, Villaggio del Ragazzo, Il Moltiplicatore, ETT e Arcos. Il progetto è stato sviluppato all’interno di “Valbisagno creativa”, uno spazio polifunzionale di oltre 400 metri quadri, di proprietà del Municipio IV Media Val Bisagno.

L’operazione, ideata e guidata da Alpim, è stata specificamente pensata per favorire l’inclusione sociale e migliorare l’occupabilità di giovani che vivono condizioni di svantaggio, attraverso un percorso di alfabetizzazione all’uso delle strumentazioni ICT in ambito creativo-culturale. Il progetto ha coinvolto in particolare giovani con svantaggi dovuti a incidenti esistenziali o disabilità psicofisiche, rendendoli protagonisti attivi nella realizzazione di un progetto culturale di scoperta e valorizzazione del territorio, grazie a laboratori che hanno unito alfabetizzazione, linguaggi creativi e strumentazioni digitali innovative.