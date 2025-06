Bimbo di due anni cade dalla finestra di un ristorante in Albaro

Genova. Un bambino di due anni è stato portato in codice rosso all’ospedale Gaslini dopo essere caduto dalla finestra di un ristorante in Albaro.

È successo intorno alle 15 in via Cavallotti, in un ristorante di sushi. Stando alle prime informazioni il piccolo era al ristorante con la famiglia quando si è sporto ed è caduto per circa quattro metri, battendo la testa.

Soccorso dal personale dell’automedica del 118 e da un’ambulanza della Croce Gialla è stato portato subito all’ospedale pediatrico. Il piccolo è rimasto sempre vigile e cosciente, e le sue condizioni sono in fase di valutazione da parte del team del Gaslini. Presente sul posto la polizia per gli accertamenti.