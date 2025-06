Bilanci ‘gonfiati’ nella ex Provincia di Genova: in 8 patteggiano, gli altri saranno processati

Genova. Otto funzionari imputati per falso in atto pubblico nell’indagine sui bilanci della ex Provincia di Genova e poi della Città metropolitana fatti passare in attivo quando non lo erano, hanno patteggiato questa mattina pene comprese tra un anno e quattro mesi e un anno. Per altri otto la giudice per l’udienza preliminare Silvia Carpanini ha disposto il rinvio a giudizio. Il processo comincerà a ottobre davanti al giudice Filippo Pisaturo.

Secondo l’accusa, sostenuta dalla pm Sabrina Monteverde, i bilanci dal 2014 al 2018 sarebbero stati “gonfiati”, per un totale di 23 milioni. L’inchiesta era nata dopo un esposto presentato dall’allora sindaco Marco Bucci alla Corte dei conti che era poi stato sentito come testimone in Procura dopo che la magistratura contabile aveva rilevato possibili responsabilità penali.

Al centro dell’inchiesta ci sono le aliquote Rca sui veicoli assicurati che spettano alle province come tributo. Nei bilanci della ex Provincia di Genova queste aliquote sarebbero state messe a bilancio in base al valore teorico dell’introito (calcolando quindi la somma delle imposte per tutti i veicoli immatricolati a Genova) e non quello reale, vale a dire i veicoli effettivamente assicurati, falsando di fatto il bilancio che così risultava in attivo..

Il sindaco aveva portato una cartellina con tutta la documentazione che aveva usato per preparare l’esposto. I 16 sono difesi, tra gli altri, dagli avvocati Giuseppe Sciacchitano, Massimo Boggio, Pietro Bogliolo, Antonio Rubino, Paolo Costa e Luca Rinaldi.

A patteggiare la pena sono stati due ex segretari generali, quattro tecnici e due revisori dei conti. Gli altri otto imputati (erano nove ma uno di loro è nel frattempo deceduto), di cui due sono ex politici mentre gli altri sono revisori dei conti andranno quindi a processo. Alcuni di loro erano anche accusati di abuso d’ufficio, ma il reato è stato abolito dalla riforma Nordio.