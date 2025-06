“Beyond the curve”, domenica camminata per la scoliosi con screening gratuito per tutti

Genova. Domenica 15 giugno si terrà l’evento Beyond the curve: camminata per la scoliosi, organizzato dall’istituto Giannina Gaslini con il supporto e la collaborazione logistico-sanitaria della Croce Bianca Genovese.

La manifestazione segue l’incontro Approfondimenti in Ortopedia Pediatrica – La scoliosi idiopatica e non idiopatica – 2025 Visiting Professorship in Pediatric Orthopedics che avrà luogo il 13 e 14 giugno presso il Centro formazione dell’Istituto in Villa Quartara.

La camminata partirà da corso Italia 26 (davanti alla Fondazione Gaslini) e, articolandosi lungo il percorso Boccadasse-Vernazzola, raggiungerà l’Istituto Gaslini (lato mare) nell’area retrostante il Padiglione 13.

Il ritrovo dei partecipanti, stimati in circa 200, avverrà intorno alle 8:45, con partenza alle 9:45 e arrivo previsto verso le 11:00, per una distanza percorsa di circa 3,2 chilometri lungo l’itinerario presidiato dalla polizia locale.

Sempre nei pressi dell’arrivo della camminata (Istituto Gaslini lato mare), dalle ore 11 alle 13:00 verranno effettuati screening della scoliosi nell’ambulatorio mobile della Croce Bianca Genovese, che garantirà anche l’assistenza sanitaria alla manifestazione con un’ambulanza e una squadra a piedi.

Lo screening, gratuito e senza necessità di prenotazione, sarà aperto a tutti i giovani adolescenti e pre-adolescenti che desiderino essere visitati. Ai pazienti con eventuale scoliosi saranno fornite tutte le informazioni necessarie per essere visitati in modo più approfondito presso il ‘Centro Scoliosi’ dell’Istituto e/o presso ortopedici specializzati nella colonna vertebrale pediatrica.

“La camminata per la scoliosi si inserisce nell’ambito di una ‘tre giorni’ a tema organizzata dall’unità di ortopedia dell’ospedale Gaslini – spiega Federico Canavese, direttore di ortopedia del Gaslini e professore ordinario di ortopedia dell’Università di Genova. “Il 13 e 14 giugno si terranno delle lezioni tematiche sulla scoliosi dedicate ai professionisti del settore presso i locali dell’istituto Gaslini a Villa Quartara in presenza di esperti francesi, svizzeri, spagnoli ed italiani. Domenica 15, invece, si terrà la camminata intitolata Beyond the curve o Oltre la curva per segnalare che nonostante le difficoltà causate dalla scoliosi, oltre il trattamento (ortopedico o chirurgico) c’è la luce, e la vita continua, bellissima. I giovani pazienti e le loro famiglie avranno l’occasione di incontrare medici ed infermieri che si sono occupati di loro in un ambiente conviviale e rilassato. La camminata, infatti, è assolutamente non competitiva e non cronometrata. Aspettiamo numerosi tutti coloro che vorranno partecipare”, conclude Canavese.

“Siamo molto contenti di poter prestare la nostra collaborazione per simili iniziative”, afferma il presidente della Croce Bianca Genovese, Walter Carrubba. “Questa partnership, nel solco di un decennale e proficuo rapporto con l’istituto Gaslini, permetterà di mantenere alta l’attenzione per una patologia che solo in Italia incide tra il 2 e il 3 per cento della popolazione in età adolescenziale. Il nostro ambulatorio mobile è la sede perfetta per portare ‘l’Ospedale fuori dalle mura ospedaliere’, pur restando nel suo perimetro, in un contesto maggiormente a misura dei ragazzi, nel quale potranno incontrare e reincontrare gli operatori sanitari specializzati nella cura di questa complessa patologia, che se affrontata in fase iniziale può essere felicemente risolta in maniera definitiva”.