Benefit aziendali e buoni pasto: vantaggi pratici e fiscali

Quando si parla di benefit aziendali che migliorano la vita quotidiana dei dipendenti, pochi strumenti sono efficaci quanto i buoni pasto.

Sono una soluzione di welfare aziendale molto importante, poiché sostengono il potere d’acquisto dei lavoratori, alimentano la motivazione e, allo stesso tempo, alleggeriscono il carico fiscale dell’impresa. Dal punto di vista organizzativo questo tipo di benefit consente ai dipendenti di scegliere liberamente dove mangiare o fare la spesa, facendo sentire l’azienda partecipe del benessere individuale, fattore che incide positivamente su coinvolgimento e fidelizzazione dei talenti in azienda.

Proprio qui entrano in gioco la deducibilità e la detraibilità buoni pasto. Elementi che consentono alle aziende di realizzare un significativo risparmio fiscale, generando ritorni sia economici che culturali.

Benefici fiscali dei buoni pasto

Sul piano delle imposte dirette i buoni pasto sono deducibili al 100% per le aziende.

A livello di IVA, per i buoni pasto elettronici, la detraibilità è completa: l’aliquota agevolata al 4% può essere scomputata interamente a patto che i ticket siano destinati ad attività inerenti. Per i buoni pasto cartacei, invece, resta la deducibilità mentre l’IVA non è detraibile: una precisazione utile perché sono proprio i formati digitali a moltiplicare i vantaggi.

Inoltre, i buoni pasto sono 100% esentasse per i lavoratori. Il tutto entro le soglie stabilite dal legislatore: 8 euro al giorno, a dipendente, per i buoni pasto elettronici e 4 euro al giorno per quelli cartacei.

Buoni pasto elettronici: perché utilizzarli

Sul mercato esistono diverse soluzioni, ma i Buoni Pasto Pluxee si distinguono in modo particolare perché permettono ai dipendenti di accedere a una rete di oltre centomila bar, ristoranti, supermercati ed e-commerce in tutta Italia, e soprattutto a un utilizzo semplice e immediato tramite app, che consente di pagare direttamente da smartphone, cercare i locali più vicini e avere sempre sotto controllo saldo, ricariche e spese.

La card fisica è affiancata dalla soluzione 100% virtuale per utilizzo esclusivo da smartphone. Ciò azzera i rischi di smarrimento, elimina la plastica monouso e rende superflua la logistica di consegna.

Dal punto di vista della detraibilità IVA buoni pasto digitali, l’azienda scarica integralmente l’imposta, deduce i costi e beneficia di una reportistica dettagliata che agevola la chiusura contabile.

Pertanto, l’adozione dei buoni pasto detraibili e deducibili per l’azienda, specie in versione elettronica, costituisce una scelta che soddisfa tutte le parti in gioco. L’impresa riduce il costo del lavoro grazie alla deducibilità totale e alla detraibilità fiscale, mentre il lavoratore ottiene un sostegno economico esentasse che può spendere con la massima flessibilità.

A livello di clima aziendale, questo si traduce in senso di vicinanza, maggiore produttività e minore turnover.