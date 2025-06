Il Comune cerca organizzatori di festival e rassegne: contributi sino a 25.000 euro

Genova. Uscirà lunedì sul sito del Comune di Genova l’avviso pubblico ‘Genova città dei festival’ attraverso il quale, in coerenza con il Piano Strategico della Cultura 2023/2026, Palazzo Tursi sosterrà festival e rassegne, con lo scopo di diffondere iniziative culturali, di promozione della città, di spettacolo e di valorizzazione del territorio.

Possono presentare domanda di contributo soggetti pubblici e privati, costituiti in qualsiasi forma giuridica. Sono escluse le persone fisiche e le imprese individuali.

I soggetti devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

– iscrizione alla C.C.I.A.A. (se soggetto ad obbligo di iscrizione)

– assenza di procedure fallimentari

– insussistenza di gravi violazioni relative alle norme di contribuzione previdenziale, fiscale, assicurativa

– insussistenza, alla data di scadenza dell’avviso, di morosità relativa a spazi avuti in concessione o locazione dal Comune di Genova, per cui non sia previsto un piano di rientro

– nell’oggetto dello Statuto deve essere chiaramente evidenziata la valenza artistica e culturale delle attività svolte

– devono risultare formalmente costituiti alla data del 31 dicembre 2023

I contributi sono stati divisi in due categorie. La prima prevede un aiuto economico di massimo 25mila euro per chi organizza eventi della durata minima di 8 giorni; la seconda un contributo massimo di 10mila euro per una durata minima di 4 giorni. Le giornate possono essere anche non consecutive. In ogni caso l’entità del contributo non potrà essere superiore al 50 per cento del valore complessivo del progetto.