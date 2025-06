Banchetti contro il riarmo: il 14 e 15 giugno i giovani del Movimento 5 Stelle a Genova

Genova. “Il 5 aprile eravamo in piazza. Eravamo tantissimi, uniti contro il piano di riarmo europeo e per un’Europa che metta al centro i diritti, la pace e il futuro delle nuove generazioni. Il nostro intervento dal palco è stato un appello alla partecipazione, all’organizzazione, alla costruzione di una mobilitazione giovanile ampia e trasversale. Ora siamo pronti per un nuovo passo”.

Lo comunicano i giovani del MoVimento 5 Stelle della Liguria annunciando di partecipare alle iniziative che si terranno anche a Genova il 14 e 15 giugno in concomitanza con la grande mobilitazione diffusa in tutta Italia fatta di banchetti, volantinaggio, incontri e presidi in tantissime città italiane. “Il nostro obiettivo è chiaro: far sentire la voce dei giovani, forte e unita, che grida con forza: ‘Finanziateci il futuro, non la guerra!’.

“Il presidente M5S Giuseppe Conte, intervenendo a ‘Parlami d’Europa’, ha annunciato ufficialmente la mobilitazione nazionale del Network Giovani con i gruppi territoriali contro il piano di riarmo, che si terrà il prossimo fine settimane. È il momento di farci vedere, di raccontare la nostra idea di Europa, di portare nelle strade il nostro “no” al folle piano di riarmo voluto da questa Commissione europea”.

“L’attuale spirale bellicista va fermata a tutti i costi: i governi si devono impegnare per fermare tutte le guerre e per ripristinare il rispetto dei valori umani anziché pensare alla corsa alle armi – commenta il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano, primo firmatario di una mozione depositata per sensibilizzare anche la Regione sulle gravi violazioni ai diritti umani che si stanno perpetrando a Gaza – gli 800 miliardi che la Commissione europea vuole destinare al riarmo disattende la promessa di un mondo migliore che abbiamo fatto ai nostri figli quando sono venuti al mondo”.

I banchetti saranno allestiti ⁠sabato mattina tra via XX Settembre e via Alla Porta degli Archi; e domenica mattina in corso Italia all’altezza dei Bagni Lido (in attesa di conferma).