Balena Festival, ecco il programma completo di quest’anno. Nel 2026 tornerà Caparezza

Genova. Tananai, Fast Animals and Slow Kids, Psicologi, Afterhours e Baustelle gli headliner annunciati per il Balena Festival 2025 a cui si uniscono ALBE, Frisari, Calvino, Mille insieme a Oh Baro, Agenda dei buoni propositi e HoneyMoor artisti Rockit Pro. Si aggiunge poi, in collaborazione con Altraonda, la data di okgiorgo, con Pop X, Le Feste Antonacci e Umarell.

Tananai forte di diversi sold out nel tour autunnale ha scelto Genova tra le città del suo “Calmocobra Live – Estate 2025”; i Fask, veri animali da palco (loro habitat naturale), condivideranno con il loro pubblico i brani del loro settimo album “Hotel Esistenza”; la Generazione Z del Balena avrà con gli Psicologi la possibilità di esprimere la propria libertà senza l’obbligo di sentirsi sempre “cool” come cantano nel loro ultimo album “DIY”; dopo la sua esibizione come solista nell’edizione 2023 torna Manuel Agnelli insieme agli Afterhours riportando il porto di Genova ai tempi di “Ballate per piccole iene”; uscito il 4 aprile “El Galactico” è il nuovo album dei Baustelle che con il loro El Galactico Summer live porteranno all’Arena del Mare per festeggiare i loro 25 anni di carriera. Nel live set okgiorgio vedrà al suo fianco due batteristi e visual d’impatto, pensati per rendere l’esperienza dal vivo sempre più unica e coinvolgente.

Per il team di Aluha, la mente e il cuore dietro all’organizzazione del Balena Festival, le sfide non finiscono qui: il loro impegno raggiunge quest’anno nuove sinergie, come quella con Mojotic Festival per la data dei Public Image Ltd. il 21 luglio sempre all’Arena del Mare di Genova.”.

Non scordandosi di quanto, da un buon dance party, l’adrenalina scatenata possa portare in profondità il Balena Festival anche nel 2025 darà spazio ai suoi party all night long. Il 27 luglio sarà la volta di Voglio Tornare Negli Anni 90, lo show anni 90 più grande di Italia, che già l’anno scorso ha fatto ballare il popolo del Balena in un’Arena pienissima, registrando il sold out ma anche il TeenAge Dream Party che quest’anno come special guest ha annunciato Laura Esquivel (Il Mondo di Patty).

Già ospite nel 2022 il Balena è tra i festival ad aver annunciato per il prossimo anno, il 24 luglio 2026, sul proprio palco, il ritorno di Caparezza.

DATE

02.07 – AFTERHOURS + Frisari (ticketone – vivaticket)

03.07 – PSICOLOGI + ALBE + Oh Baro (ticketone – dice)

04.07 – BAUSTELLE + Calvino + Agenda dei buoni propositi (ticketone – vivaticket – dice)

05.07 – TeenAge Dream Party SPECIAL GUEST Laura Esquivel (Il Mondo di Patty) (dice – ticketone – ticketsms)

06.07 – okgiorgio + Pop X + Le Feste Antonacci + Umarell (dice – ticketone)

25.07 – TANANAI (ticketone – ticketsms – dice – vivaticket)

26.07 – FAST ANIMALS AND SLOW KIDS + Mille + HoneyMoor (ticketone – dice)

27.07 – VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90 (ticketone- dice)

MENZIONI SPECIALI

21.07.2025 Public Image Ltd / punk is dad vinyl dj set (Mojotic Festival+Aluha)

24.07.2026 Caparezza (Balena Festival)